Як виглядає парк «Юність» через 2 роки після того, як його забрали у приватних власників

У парку «Юність» у Миколаєві бракує лавок та урн для сміття, 13 серпня 2025, фото МикВісті

Через два роки після того, як парк «Юність» у Миколаєві повернувся з приватної оренди у власність міста, його стан залишається незадовільним. Територія виглядає занедбаною, а інфраструктура — зношеною та небезпечною для відвідувачів.

На місці побувала кореспондентка «МикВісті».

Парк перебуває у вкрай занедбаному стані: більшість лавочок старі або розвалені. Подекуди їх замінили великі автомобільні шини. На території парку є кілька дитячих майданчиків, але лише частина з них справді придатна для безпечного користування. Інші ж конструкції занедбані, ржаві та перебувають в аварійному стані.

Окремою проблемою залишається брак урн для сміття. Через відсутність сміттєвих контейнерів місцеві почали використовувати пластикові ящики та піддони. Місцями по території парку лежать купи спиляних гілок.

На території парку повністю вигоріла трава та засохли більшість зелених насаджень.

Паркан довкола парку «Юність» та стіни будівель на його території вкриті численними написами, зокрема рекламою сайтів та телеграм-каналів, що продають заборонені речовини. Більшість з цих написів — незафарбовані.

За територією парку Юність уже два роки доглядає КП Миколаївські парки, 13 серпня 2025, фото МикВісті

Історія власників парку «Юність»

Проблеми з благоустроєм «Юності» виникли ще за часів, коли парк перебував в оренді у фірми «Претор», яку пов’язують із миколаївським бізнесменом та депутатом Владиславом Чайкою.

Ще у 2020 році «МикВісті» повідомляли, що територія перебуває в безхазяйному стані: асфальтове покриття було зруйноване, лавочки зношені, а зелені насадження — засохлі. Тоді Миколаївський міський голова Олександр Сенкевич неодноразово критикував орендаря за відсутність робіт із благоустрою.

— Парк «Юність» знаходиться, здається, на 50 чи 30 років в оренді фірми «Претор». Цей об'єкт було передано при міському голові Чайці. Наскільки мені відомо, цю компанію пов'язують із його сином Владиславом чи якимись родичами — не можу стверджувати, чи це не точна інформація, але він перебуває в оренді. Ось, коли до вас приходить у кандидати в мери чи депутати Владислав Чайка, запитайте його: Чому в такому стані знаходиться парк «Юність» і коли він його упорядкує? Якщо взяв в оренду, то, як то кажуть, плати за доріжки, а не просто збирай гроші на атракціонниках, — казав тоді Олександр Сенкевич.

У травні минулого року жителі Миколаєва вчергове просили привести до ладу та прибрати сміття на території занедбаного парку «Юність».

У червні 2024 року парк повернувся у власність міста після близько 20 років оренди. У КП «Миколаївські парки» підтвердили, що взяли об’єкт на обслуговування ще наприкінці 2023 року, оскільки орендар відмовився продовжувати договір.

Попри це, за два роки після зміни власника парк так і не отримав належного оновлення.

