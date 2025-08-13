Виконком не погодив запуск механізованого прибирання вулиць у Миколаєві комунальною технікою. Фото: "МикВісті"

Виконком Миколаївської міської ради не затвердив порядок запуску механізованого прибирання вулиць і доріг технікою, яка вже закуплена для міста.

Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету Миколаївської міської ради, повідомляють «МикВісті».

Директор Департаменту ЖКГ Дмитро Бездольний розповів, що техніку закупили за кошти держбюджету, і вона готова до роботи. За його словами, для її використання необхідно затвердити порядок запуску техніки та розробити маршрути.

«У КП «ЕЛУ автодоріг» вже є закуплені машини для механізованого прибирання. Цей порядок потрібен для того, щоб ми могли їх використовувати і більш ощадливо витрачати кошти. Не наймати підрядників а силами свого комунального підприємства починати таке прибирання. Для можливості фінансування цих робіт розроблено такий порядок», — сказав Дмитро Бездольний.

Також він додав, що зараз визначають першочергові вулиці, на яких буде прибирати ця техніка і роботи планують розпочати впродовж місяця після затвердження відповідного порядку запуску техніки.

«Ми будемо незалежні і будемо розраховувати, що ці роботи будуть більш якісні і дешевші для міста», — додав перший віце-мер Віталій Луков.

У членів виконкому зауважень не було. Проте під час голосування двоє членів виконкому утримались і для ухвалення рішення не вистачило голосів.

Зазначимо, що Миколаїв по державній субвенції отримав 6 дорожніх пилососів, що призначені для механічного прибирання вулиць.

Раніше раніше аудит показав, що на миколаївському комунальному підприємстві «Експлуатаційне лінійне управління автодоріг» не знають про стан доріг по місту та втрачають мільйони гривень через неефективне управління та безініціативність. Вказувалось, що підприємство не використовує свою спеціалізовану техніку, яка знаходиться у робочому стані і коштує понад 2 мільйони гривень. Через це щорічно втрачається ще 1,6 мільйона гривень потенційного доходу.

Також нагадаємо, що комунальному підприємству «ЕЛУ Автодоріг» хочуть офіційно додати нові функції — від демонтажу зруйнованих будівель до впорядкування прибудинкових територій.

Техніку, якою планують виконувати ці завдання, підприємство отримало в межах допомоги від японської організації JICA. Зараз вона використовується на майданчику з переробки будівельного сміття, яке, зокрема, утворилось внаслідок російських обстрілів міста, але вона також придатна для демонтажу та розчищення територій.

Як відомо, у Миколаєві працює майданчик з переробки будівельного сміття, яке, зокрема, утворилось внаслідок російських обстрілів міста. Потужності техніки дозволяють переробляти близько 12 тисяч тонн такого сміття в місяць, а отриманий матеріал хочуть використовувати для ремонту доріг.

Майданчик з переробки сміття, яке утворюється після прильотів, запрацював завдяки допомозі Японської агенції міжнародного співробітництва (JICA) та ПРООН, які передали місту необхідну техніку.

Відходи руйнації на Миколаївщині

На кінець 2023 року Миколаївщина — серед шести областей, що найбільше засмічені відходами руйнації: вони займають територію в понад півмільйона метрів квадратних регіону. Зараз частина цих відходів зберігається на сміттєвих полігонах, ще частина — досі на місцях руйнації. Це завдає шкоди довкіллю області: відходи руйнації забруднюють воду, грунти, повітря. А тому постає питання їх професійної утилізації та повторної переробки для відбудови області, розповідається у статті «НикВести» «Підняти з руїн: Як на Миколаївщині збираються позбуватися відходів руйнації?».

Станом на кінець листопада 2023 року будівельним сміттям, утвореним внаслідок обстрілів, було засмічено 57 гектарів території Миколаївської області. Водночас в Департаменті житлово-комунального господарства Миколаєва повідомляли, що до кінця 2023 року місто має отримати спеціальну установку для подрібнення відходів руйнації.

Протягом 2023 року у Миколаївській області визначили п’ять місць тимчасового зберігання відходів від руйнувань.

Водночас на території Миколаївської області збираються збудувати завод з переробки будівельних відходів, які утворилися внаслідок ворожих обстрілів. Передбачається, що завод працюватиме для переробки будівельних відходів двох областей: Миколаївської та Херсонської, сказав голова Шевченківської громади Олег Пилипенко. У Шевченківській громаді хочуть також зайнятися утилізацією небезпечних відходів руйнації, що містять азбест.

Зокрема японська агенція з міжнародного співробітництва JICA, що планує збудувати у Миколаєві завод з переробки твердих побутових відходів, передала місту техніку для переробки будівельного сміття на суму близько 5 мільйонів євро. Реалізація проєкту з будівництва в Миколаєві заводу з переробки будівельного сміття почнеться на початку 2025 року, а навчати персонал почнуть вже восени. Його планують використовувати для потреб ще двох областей: Херсонщини та частини Кіровоградщини.

Станом на 1 липня 2024 року через російські обстріли на Миколаївщині утворилося майже 6 тисяч тонн будівельних відходів.

Читайте також статтю «МикВісті» «Ековідбудова півдня: куди зникають відходи руйнації та чим корисний приклад Харкова».