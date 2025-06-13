Відходи руйнувань після обстрілів Миколаєва перероблятимуть для ремонту доріг

У Миколаєві планують переробляти 12 тисяч тонн відходів руйнувань на місяць, фото МикВісті

Уже другий місяць у Миколаєві працює майданчик з переробки будівельного сміття, яке, зокрема, утворилось внаслідок російських обстрілів міста. Потужності техніки дозволяють переробляти близько 12 тисяч тонн такого сміття в місяць, а отриманий матеріал хочуть використовувати для ремонту доріг.

Майданчик працює на базі комунального підприємства «ЕЛУ Автодоріг», повідомляє кореспондент «МикВісті».

Як розказав директор підприємства Віталій Шевченко, майданчик з переробки сміття, яке утворюється після прильотів, запрацював завдяки допомозі Японської агенції міжнародного співробітництва (JICA) та ПРООН, які передали місту необхідну техніку.

— В тестовому режимі, це більше місяця, ми переробили близько 3 тисяч тонн, але це перероблено уже після сортування. Дуже багато часу зайняло налаштування устаткування, проходження курсів з техніки безпеки по вибухонебезпечним матеріалам, матеріалам, які включають азбест. Це зайняло трохи часу. Ми вважаємо, що ми працювали приблизно на 20%. В нормальному режимі це обладнання повинно переробляти десь 2 тисячі тонн з зміну… До кінця літа ми плануємо вийти на 10-12 тисяч тонн за місяць і більше, - розказав Віталій Шевченко.

Віталій Шевченко, директор "ЕЛУ Автодоріг, планує використовувати перерблене будсміття для ремонту доріг, фото МикВісті

В результаті роботи техніки, будсміття перетворюється на відсів та каміння, яке схоже на гравій та щебінь, який після сертифікації можна буде використовувати повторно.

— Після прильоту все сміття збирають, відвозять на майданчик, сортують, перероблюють. Він перетворюється в окремі фракції каміння. Це каміння буде сертифіковано, йому буде надана належна оцінка, де його можна використовувати. Але як ми бачимо на прикладі інших міст, то цей матеріал використовують на дорогах міста, але не на магістральних, де немає великого навантаження. Це підкладка під основний шар, і воно здешевлює будівництво дороги, - сказав Віталій Шевченко.

Будівельне сміття до переробки, фото МикВісті Будівельне сміття після переробки, фото МикВісті

Також, на його думку, отриманий матеріал можна використовувати на місцях розриттів, де водоканал чи ТЕЦ проводять ремонти підземних комунікацій. За його словами, пісок, яким зараз засипають місця розриттів, дає велику просадку, що призводить до руйнувань дороги.

— Інша річ, у нас є дуже багато розриттів водоканалу і ТЕЦ, і вони зазвичай засипають його піском або тією сировиною, яка уже була. Але пісок дає дуже велику просадку на дорозі у місці, де вони латають. Це моє бачення, я вважаю, що якщо цю сировину використовувати на засипку цих розриттів, то вона не буде давати таку усадку, - сказав директор комунального підприємства.

JICA та ПРООН допомогли Миколаєві технікою для нового майданчика з переробки відходів руйнувань, фото МикВісті

Відповідаючи на питання кореспондента «МикВісті», Віталій Шевченко розказав, що майданчик буде завантажений роботою і після війни, оскільки у місті велика кількість старих будинків, які також доведеться зносити.

— У місті багато будинків, які побудовані за технологією 50-х років, ї термін використання цих будівель уже закінчився. На сьогодні у нас в місті та області немає обладнання, яке може переробляти такі будинки: зносити, сортувати, переробляти на сировину. Процес ресайклингового будівництва в світі уже працює давно. У нас він ще не запущений. Колись доведеться ці будинки зносити, переробляти. Тому я вважаю, що майданчик все одно буде працювати, - розказав Віталій Шевченко.

Окрім переробки відходів руйнувань, завод буде приймати і будівельне сміття в невеликих об’ємах — містяни зможуть привозити туди його для переробки і навіть отримати «на виході» сировину, яку можна використати в будівництва. Найближчим часом виконком має визначити ціну.

— Механізм буде прийнятий на виконкомі, буде загальна ціна за переробку 1 тонни такого сміття, і містяни зможуть його привозити і переробляти це сміття. Це буде дешевше, ніж вивезти його на полігон, заплатити гроші. Вони не просто можуть здати сміття, вони можуть отримати послугу з переробки, якщо їм потрібно, вони можуть забрати це, - розказав Віталій Шевченко.

JICA та ПРООН допомогли Миколаєві технікою для нового майданчика з переробки відходів руйнувань, фото МикВісті

JICA та ПРООН допомогли Миколаєві технікою для нового майданчика з переробки відходів руйнувань, фото МикВісті

JICA та ПРООН допомогли Миколаєві технікою для нового майданчика з переробки відходів руйнувань, фото МикВісті

JICA та ПРООН допомогли Миколаєві технікою для нового майданчика з переробки відходів руйнувань, фото МикВісті

Відходи руйнації на Миколаївщині

На кінець 2023 року Миколаївщина — серед шести областей, що найбільше засмічені відходами руйнації: вони займають територію в понад півмільйона метрів квадратних регіону. Зараз частина цих відходів зберігається на сміттєвих полігонах, ще частина — досі на місцях руйнації. Це завдає шкоди довкіллю області: відходи руйнації забруднюють воду, грунти, повітря. А тому постає питання їх професійної утилізації та повторної переробки для відбудови області, розповідається у статті «НикВести» «Підняти з руїн: Як на Миколаївщині збираються позбуватися відходів руйнації?».

Станом на кінець листопада 2023 року будівельним сміттям, утвореним внаслідок обстрілів, було засмічено 57 гектарів території Миколаївської області. Водночас в Департаменті житлово-комунального господарства Миколаєва повідомляли, що до кінця 2023 року місто має отримати спеціальну установку для подрібнення відходів руйнації.

Протягом 2023 року у Миколаївській області визначили п’ять місць тимчасового зберігання відходів від руйнувань.

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Водночас на території Миколаївської області збираються збудувати завод з переробки будівельних відходів, які утворилися внаслідок ворожих обстрілів. Передбачається, що завод працюватиме для переробки будівельних відходів двох областей: Миколаївської та Херсонської, сказав голова Шевченківської громади Олег Пилипенко. У Шевченківській громаді хочуть також зайнятися утилізацією небезпечних відходів руйнації, що містять азбест.

Зокрема японська агенція з міжнародного співробітництва JICA, що планує збудувати у Миколаєві завод з переробки твердих побутових відходів, передала місту техніку для переробки будівельного сміття на суму близько 5 мільйонів євро. Реалізація проєкту з будівництва в Миколаєві заводу з переробки будівельного сміття почнеться на початку 2025 року, а навчати персонал почнуть вже восени. Його планують використовувати для потреб ще двох областей: Херсонщини та частини Кіровоградщини.

Станом на 1 липня 2024 року через російські обстріли на Миколаївщині утворилося майже 6 тисяч тонн будівельних відходів.

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