У Миколаєві хочуть залучити «ЄЛУ Автодоріг» до демонтажу зруйнованих об’єктів

JICA та ПРООН допомогли Миколаєві технікою для нового майданчика з переробки відходів руйнувань, фото МикВісті

Комунальному підприємству «ЄЛУ Автодоріг» хочуть офіційно додати нові функції — від демонтажу зруйнованих будівель до впорядкування прибудинкових територій.

Відповідні зміни до програми реформування та розвитку ЖКГ Миколаєва на 2025–2029 роки підтримала профільна депутатська комісія. Рішення ухвалили 6 голосами, повідомляють «МикВісті».

Згідно з проєктом, підприємство «ЄЛУ Автодоріг» буде внесене до переліку виконавців у кількох пунктах програми:

в утриманні доріг і прибудинкових територій;

у відновленні благоустрою після ремонтів інженерних мереж (якщо замовника не встановлено);

у демонтажі об’єктів, зруйнованих внаслідок військової агресії РФ.

— Йдеться про розширення кола обов’язків нашого підприємства — КП «ЄЛУ автодоріг». Вони отримали велику кількість техніки від японської агенції JICA, яку зараз використовують на майданчику для дроблення відходів. Але ця техніка також підходить для демонтажу об’єктів, пошкоджених унаслідок військової агресії. Крім того, пропонується залучати підприємство до впорядкування об’єктів благоустрою після знесення незаконних конструкцій, – пояснив заступник директора департаменту ЖКГ Ігор Набатов.

Техніку, якою планують виконувати ці завдання, підприємство отримало в межах допомоги від японської організації JICA. Зараз вона використовується на майданчику з переробки будівельного сміття, яке, зокрема, утворилось внаслідок російських обстрілів міста, але вона також придатна для демонтажу та розчищення територій.

Остаточне рішення щодо змін ухвалюватиметься на сесії Миколаївської міськради.

ʼ

Як відомо, вже другий місяць у Миколаєві працює майданчик з переробки будівельного сміття, яке, зокрема, утворилось внаслідок російських обстрілів міста. Потужності техніки дозволяють переробляти близько 12 тисяч тонн такого сміття в місяць, а отриманий матеріал хочуть використовувати для ремонту доріг.

Майданчик з переробки сміття, яке утворюється після прильотів, запрацював завдяки допомозі Японської агенції міжнародного співробітництва (JICA) та ПРООН, які передали місту необхідну техніку.

Відходи руйнації на Миколаївщині

На кінець 2023 року Миколаївщина — серед шести областей, що найбільше засмічені відходами руйнації: вони займають територію в понад півмільйона метрів квадратних регіону. Зараз частина цих відходів зберігається на сміттєвих полігонах, ще частина — досі на місцях руйнації. Це завдає шкоди довкіллю області: відходи руйнації забруднюють воду, грунти, повітря. А тому постає питання їх професійної утилізації та повторної переробки для відбудови області, розповідається у статті «НикВести» «Підняти з руїн: Як на Миколаївщині збираються позбуватися відходів руйнації?».

Реклама

Станом на кінець листопада 2023 року будівельним сміттям, утвореним внаслідок обстрілів, було засмічено 57 гектарів території Миколаївської області. Водночас в Департаменті житлово-комунального господарства Миколаєва повідомляли, що до кінця 2023 року місто має отримати спеціальну установку для подрібнення відходів руйнації.

Протягом 2023 року у Миколаївській області визначили п’ять місць тимчасового зберігання відходів від руйнувань.

Водночас на території Миколаївської області збираються збудувати завод з переробки будівельних відходів, які утворилися внаслідок ворожих обстрілів. Передбачається, що завод працюватиме для переробки будівельних відходів двох областей: Миколаївської та Херсонської, сказав голова Шевченківської громади Олег Пилипенко. У Шевченківській громаді хочуть також зайнятися утилізацією небезпечних відходів руйнації, що містять азбест.

Зокрема японська агенція з міжнародного співробітництва JICA, що планує збудувати у Миколаєві завод з переробки твердих побутових відходів, передала місту техніку для переробки будівельного сміття на суму близько 5 мільйонів євро. Реалізація проєкту з будівництва в Миколаєві заводу з переробки будівельного сміття почнеться на початку 2025 року, а навчати персонал почнуть вже восени. Його планують використовувати для потреб ще двох областей: Херсонщини та частини Кіровоградщини.

Станом на 1 липня 2024 року через російські обстріли на Миколаївщині утворилося майже 6 тисяч тонн будівельних відходів.

Читайте також статтю «МикВісті» «Ековідбудова півдня: куди зникають відходи руйнації та чим корисний приклад Харкова».