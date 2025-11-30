«Миколаївські парки» обіцяють повернути авторську дерев'яну лавку на Соборну після реставрації

Біля «I LOVE MYKOLAIV» замінили дизайнерську лавку. Фото: "МикВісті"

У центрі Миколаєва комунальники демонтували дизайнерську лавку біля фотозони «I LOVE MYKOLAIV» та встановили на її місці стандартну.

Про це повідомили менеджер із регіонального розвитку Агенції розвитку Миколаєва Євген Гомонюк та комунальне підприємство «Миколаївські парки»

За словами Євгена Гомонюка, лавку виготовили й установили у 2018 році до Дня міста за підтримки місцевого бізнесу.

Дизайнерська лавка, яку встановили в центрі Миколаєва у 2018 році. Фото: ІншеТВ

Пізніше у «Миколаївських парках» відповіли, що лавку тимчасово прибрали та відвезли на реставрацію.

«Лавка була демонтована і забрана працівниками комунального підприємства на реставрацію. Коли будуть проведені всі роботи, вона повернеться на своє місце. Тож мешканці Миколаєва можете не переживати», — зазначили на комунальному підприємстві.

Біля «I LOVE MYKOLAIV» замінили дизайнерську лавку. Фото: "МикВісті"

Зазначимо, що у Миколаєві комунальники перефарбували лавки та урни, які встановили мешканці мікрорайону Тернівка коштом гранту від Bloomberg Philanthropies та швейцарського фонду «Ведмідь і Лео».

Оригінальний вигляд лавок Перефарбовані лавки та урни

Нові лавки на Соборній

Нагадаємо, що комунальне підприємство «Миколаївські парки» протягом року виготовило та встановило по місту 79 нових лавок. Старі ж демонтували та встановлюють повторно.

Нові лавки виготовили власними силами комунальників. Для цього закупили матеріали приблизно на 3,06 мільйона гривень, враховуючи, що деякі суми вказані з ПДВ, а деякі без. За підрахунками «Миколаївських парків», вартість матеріалів для виготовлення однієї лавки становить близько 38,7 тисячі гривень, без урахування витрат на оплату праці.

Підніше «Миколаївські парки» пояснили, чому лавки, які встановлюють у Миколаєві, мають вищу вартість, ніж подібні за виглядом моделі в інтернет-магазинах. Вони зазначають, що різниця у ціні пов’язана з використанням якісніших і довговічних матеріалів.