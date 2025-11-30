  • неділя

    30 листопада, 2025

  • 6.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 30 листопада , 2025 неділя

  • Миколаїв • 6.4° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

«Миколаївські парки» обіцяють повернути авторську дерев'яну лавку на Соборну після реставрації

Біля «I LOVE MYKOLAIV» замінили дизайнерську лавку. Фото: Біля «I LOVE MYKOLAIV» замінили дизайнерську лавку. Фото: "МикВісті"

У центрі Миколаєва комунальники демонтували дизайнерську лавку біля фотозони «I LOVE MYKOLAIV» та встановили на її місці стандартну.

Про це повідомили менеджер із регіонального розвитку Агенції розвитку Миколаєва Євген Гомонюк та комунальне підприємство «Миколаївські парки»

За словами Євгена Гомонюка, лавку виготовили й установили у 2018 році до Дня міста за підтримки місцевого бізнесу.

Дизайнерська лавка, яку встановили в центрі Миколаєва у 2018 році. Фото: ІншеТВДизайнерська лавка, яку встановили в центрі Миколаєва у 2018 році. Фото: ІншеТВ

Пізніше у «Миколаївських парках» відповіли, що лавку тимчасово прибрали та відвезли на реставрацію.

«Лавка була демонтована і забрана працівниками комунального підприємства на реставрацію. Коли будуть проведені всі роботи, вона повернеться на своє місце. Тож мешканці Миколаєва можете не переживати», — зазначили на комунальному підприємстві.

Біля «I LOVE MYKOLAIV» замінили дизайнерську лавку. Фото: Біля «I LOVE MYKOLAIV» замінили дизайнерську лавку. Фото: "МикВісті"
Біля «I LOVE MYKOLAIV» замінили дизайнерську лавку. Фото: Біля «I LOVE MYKOLAIV» замінили дизайнерську лавку. Фото: "МикВісті"

Зазначимо, що у Миколаєві комунальники перефарбували лавки та урни, які встановили мешканці мікрорайону Тернівка коштом гранту від Bloomberg Philanthropies та швейцарського фонду «Ведмідь і Лео».

Оригінальний вигляд лавокОригінальний вигляд лавок
Перефарбовані лавки та урниПерефарбовані лавки та урни

Нові лавки на Соборній

Нагадаємо, що комунальне підприємство «Миколаївські парки» протягом року виготовило та встановило по місту 79 нових лавок. Старі ж демонтували та встановлюють повторно.

Нові лавки виготовили власними силами комунальників. Для цього закупили матеріали приблизно на 3,06 мільйона гривень, враховуючи, що деякі суми вказані з ПДВ, а деякі без. За підрахунками «Миколаївських парків», вартість матеріалів для виготовлення однієї лавки становить близько 38,7 тисячі гривень, без урахування витрат на оплату праці.

Підніше «Миколаївські парки» пояснили, чому лавки, які встановлюють у Миколаєві, мають вищу вартість, ніж подібні за виглядом моделі в інтернет-магазинах. Вони зазначають, що різниця у ціні пов’язана з використанням якісніших і довговічних матеріалів.

Останні новини про: Миколаїв

Миколаївці поскаржились на сусіда, який у дворі багатоповерхівок вирішив побудувати паркомісця
Юні спортсмени з Миколаєва стали переможцями турніру Football Weekend
«Голодні та самотні»: у Миколаєві матір, яка виховувала дітей в антисанітарії, хочуть позбавити батьківських прав
Реклама

Читайте також:

новини

У Південноукраїнську через вимкнення світла зламався томограф: ремонт коштуватиме понад ₴1,5 млн

Альона Коханчук
новини

За майже рік дефіцит лікарів у Миколаєві зріс: бракує 35%, третина лікарів — пенсійного віку

Аліна Квітко
новини

На ремонт 11 км траси у Новому Бузі на Миколаївщині витратять ще 1,2 млрд

Аліна Квітко
новини

Виконали 98%, — у Миколаївській обласній дитячій лікарні майже завершили реконструкцію хірургічного корпусу

Анна Гакман
новини

Павлович пропонує створити комісію «по екології або з етики», куди включити депутатів, які не хочуть працювати

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаїв

«Голодні та самотні»: у Миколаєві матір, яка виховувала дітей в антисанітарії, хочуть позбавити батьківських прав
Юні спортсмени з Миколаєва стали переможцями турніру Football Weekend
Миколаївці поскаржились на сусіда, який у дворі багатоповерхівок вирішив побудувати паркомісця

У Південноукраїнську через вимкнення світла зламався томограф: ремонт коштуватиме понад ₴1,5 млн

На Миколаївщині ворожі дрони пошкодили приватний будинок