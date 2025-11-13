  • четвер

    13 листопада, 2025

  • 8.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 13 листопада , 2025 четвер

  • Миколаїв • 8.4° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Антивандальні та довговічні: «Миколаївські парки» пояснили вартість нових лавок у Миколаєві

Нові лавки, встановлені на Соборній. Фото: КП «Миколаївські парки»Нові лавки, встановлені на Соборній. Фото: КП «Миколаївські парки»

«Миколаївські парки» пояснили, чому лавки, які встановлюють у Миколаєві, мають вищу вартість, ніж подібні за виглядом моделі в інтернет-магазинах. Вони зазначають, що різниця у ціні пов’язана з використанням якісніших і довговічних матеріалів.

Таку відповідь комунального підприємства передали в мерії Миколаєві редакції «МикВісті»

За поясненнями комунальників, замість натуральної деревини для сидінь і спинок лавок використовують фасадні панелі «під дерево», які є стійкими до вологи, ультрафіолету та перепадів температур. Такий матеріал не потребує щорічного догляду, не гниє і не тріскається, тому має значно більший строк служби.

Також там пояснили, що металевий каркас лавок фарбують порошковою фарбою, яка забезпечує надійний захист від корозії й зношування. Зазначається, що ця технологія є дорожчою, ніж стандартне фарбування, проте гарантує стійкість конструкції у вуличних умовах.

На підприємстві також зазначають, що аналогічні лавки, встановлені в Миколаєві три роки тому, досі перебувають у хорошому стані та не потребували ремонту. Для дерев’яних конструкцій, навпаки, обов’язковим є регулярне шліфування, фарбування чи просочення захисними матеріалами.

Лавки, встановлені у 2023 році на бульварі вздовж Центрального проспекту. Фото: Миколаївська міська радаЛавки, встановлені у 2023 році на бульварі вздовж Центрального проспекту. Фото: Миколаївська міська рада
Лавки, встановлені у 2023 році на бульварі вздовж Центрального проспекту. Фото: Миколаївська міська радаЛавки, встановлені у 2023 році на бульварі вздовж Центрального проспекту. Фото: Миколаївська міська рада

Нагадаємо, що комунальне підприємство «Миколаївські парки» протягом року виготовило та встановило по місту 79 нових лавок. Старі ж демонтували та встановлюють повторно.

Нові лавки виготовили власними силами комунальників. Для цього закупили матеріали приблизно на 3,06 мільйона гривень, враховуючи, що деякі суми вказані з ПДВ, а деякі без. Загалом закупили:

  • кріпильні елементи — 23 775,84 гривні (з ПДВ);
  • металевий каркас — 386 914,35 гривні (без ПДВ);
  • бокові фасади лавок — 1 447 280 гривень (без ПДВ);
  • ламелі — 1 206 330 гривень (без ПДВ).

За підрахунками «Миколаївських парків», вартість матеріалів для виготовлення однієї лавки становить близько 38,7 тисячі гривень, без урахування витрат на оплату праці.

Нагадаємо, що ще у 2023 році міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомляв про встановлення перших таких «антивандальних» лавок на бульварі вздовж Центрального проспекту в тестовому режимі. Тоді мер зазначив, що місто розглядає різні варіанти міських меблів у межах програми відновлення після руйнувань. За його словами, одну лавку встановили зі спинкою, іншу — без, щоб протестувати їхню зручність і практичність для подальшого використання в місті.

Також зазначимо, що раніше секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько наголошував на необхідності ощадливого використання міських коштів. В ефірі телеканалу «Март» він зауважив, що бюджет міста обмежений, тому кожна витрата має бути виправданою, адже виділення коштів на один напрям означає скорочення фінансування в іншому. Таку думку він висловлював, виступаючи проти безкоштовного проїзду у комунальному транспорті місті.

Крім того, читайте статтю «МикВісті» «Як комунальне підприємство «Парки» озеленює Миколаїв під час війни?».

партнерство
Internews Europe

Цей матеріал створено в межах проєкту «Підтримка сталості українських медіа», який реалізується ГО «Миколаївський Медіа Хаб» у партнерстві з Internews Europe за фінансової підтримки Шведського агентства з міжнародного розвитку (Sida) в рамках шведської допомоги розвитку. Зміст матеріалу є виключною відповідальністю ГО «Миколаївський Медіа Хаб» і не обов’язково відображає офіційну позицію Sida, Швеції чи Internews Europe.

Підтримано Швецією та SIDA

Останні новини про: КП «Миколаївські парки»

«Миколаївські парки» витратять ще ₴700 тисяч на освітлення спортивного майданчика в Інгульському районі
«Миколаївські парки» у «теплій атмосфері» обговорили співпрацю з данськими інвесторами
«Миколаївські парки» встановили по місту 79 нових лавок — кажуть, що зробили їх самі за ₴3 млн
Реклама

Читайте також:

новини

На Намиві ремонтують тротуар біля школи і дитсадка — на це витратять ₴3,1 млн

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві ветерани зустрілися з місцевими роботодавцями, щоб дізнатися про можливості працевлаштування

Даріна Мельничук
новини

«Випробування ще попереду»: Кім заявив, що Миколаївщина виробляє вдесятеро більше електроенергії, ніж споживає, але відключення світла не уникнути

Анна Гакман
новини

Художник, який малює пам’ять поколінь: у Миколаєві відкрили виставку «Світ Олександра Матійка»

Марія Хаміцевич
новини

«Миколаївські парки» встановили по місту 79 нових лавок — кажуть, що зробили їх самі за ₴3 млн

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: КП «Миколаївські парки»

«Миколаївські парки» встановили по місту 79 нових лавок — кажуть, що зробили їх самі за ₴3 млн
«Миколаївські парки» у «теплій атмосфері» обговорили співпрацю з данськими інвесторами
«Миколаївські парки» витратять ще ₴700 тисяч на освітлення спортивного майданчика в Інгульському районі

Удар «Шахедом» по Миколаєву: шестеро поранених, троє у важкому стані

У Миколаєві ветерани зустрілися з місцевими роботодавцями, щоб дізнатися про можливості працевлаштування

«Випробування ще попереду»: Кім заявив, що Миколаївщина виробляє вдесятеро більше електроенергії, ніж споживає, але відключення світла не уникнути