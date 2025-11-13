Антивандальні та довговічні: «Миколаївські парки» пояснили вартість нових лавок у Миколаєві
10:50, 13 листопада, 2025
«Миколаївські парки» пояснили, чому лавки, які встановлюють у Миколаєві, мають вищу вартість, ніж подібні за виглядом моделі в інтернет-магазинах. Вони зазначають, що різниця у ціні пов’язана з використанням якісніших і довговічних матеріалів.
Таку відповідь комунального підприємства передали в мерії Миколаєві редакції «МикВісті»
За поясненнями комунальників, замість натуральної деревини для сидінь і спинок лавок використовують фасадні панелі «під дерево», які є стійкими до вологи, ультрафіолету та перепадів температур. Такий матеріал не потребує щорічного догляду, не гниє і не тріскається, тому має значно більший строк служби.
Також там пояснили, що металевий каркас лавок фарбують порошковою фарбою, яка забезпечує надійний захист від корозії й зношування. Зазначається, що ця технологія є дорожчою, ніж стандартне фарбування, проте гарантує стійкість конструкції у вуличних умовах.
На підприємстві також зазначають, що аналогічні лавки, встановлені в Миколаєві три роки тому, досі перебувають у хорошому стані та не потребували ремонту. Для дерев’яних конструкцій, навпаки, обов’язковим є регулярне шліфування, фарбування чи просочення захисними матеріалами.
Нагадаємо, що комунальне підприємство «Миколаївські парки» протягом року виготовило та встановило по місту 79 нових лавок. Старі ж демонтували та встановлюють повторно.
Нові лавки виготовили власними силами комунальників. Для цього закупили матеріали приблизно на 3,06 мільйона гривень, враховуючи, що деякі суми вказані з ПДВ, а деякі без. Загалом закупили:
- кріпильні елементи — 23 775,84 гривні (з ПДВ);
- металевий каркас — 386 914,35 гривні (без ПДВ);
- бокові фасади лавок — 1 447 280 гривень (без ПДВ);
- ламелі — 1 206 330 гривень (без ПДВ).
За підрахунками «Миколаївських парків», вартість матеріалів для виготовлення однієї лавки становить близько 38,7 тисячі гривень, без урахування витрат на оплату праці.
Нагадаємо, що ще у 2023 році міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомляв про встановлення перших таких «антивандальних» лавок на бульварі вздовж Центрального проспекту в тестовому режимі. Тоді мер зазначив, що місто розглядає різні варіанти міських меблів у межах програми відновлення після руйнувань. За його словами, одну лавку встановили зі спинкою, іншу — без, щоб протестувати їхню зручність і практичність для подальшого використання в місті.
Також зазначимо, що раніше секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько наголошував на необхідності ощадливого використання міських коштів. В ефірі телеканалу «Март» він зауважив, що бюджет міста обмежений, тому кожна витрата має бути виправданою, адже виділення коштів на один напрям означає скорочення фінансування в іншому. Таку думку він висловлював, виступаючи проти безкоштовного проїзду у комунальному транспорті місті.
