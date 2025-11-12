«Миколаївські парки» встановили по місту 79 нових лавок — кажуть, що зробили їх самі за ₴3 млн

Нові лавки, встановлені на Соборній. Фото: КП «Миколаївські парки»

Комунальне підприємство «Миколаївські парки» протягом року виготовило та встановило по місту 79 нових лавок. Старі ж демонтували та встановлюють повторно.

Про це повідомили на підприємстві у відповіді на запит «МикВісті».

«Миколаївські парки» зазначають, що нові лавки встановлені на таких локаціях у місті Миколаєві:

проспект Центральний (бульварна частина) від вулиці Рюміна до вулиці Соборна — 26 штук

вулиці Соборна — 48 штук

сквер Трояндовий — 3 штуки

сквер Праведників світу — 2 штуки

Разом з тим там зазначають, що лавки вони виготовили власними силами. Для цього закупили матеріали приблизно на 3,06 мільйона гривень, враховуючи, що деякі суми вказані з ПДВ, а деякі без. Загалом закупили:

кріпильні елементи — 23 775,84 гривні (з ПДВ);

металевий каркас — 386 914,35 гривні (без ПДВ);

деревина для сидінь і спинок — 1 447 280 гривень (без ПДВ);

лакофарбові матеріали — 1 206 330 гривень (без ПДВ).

Скриншот відповіді на запит «МикВісті»

Старі 62 лавки, які демонтували під час заміни по вулиці Соборній та проспекту Центральному не списали, а повторно використали.

«На даний час, лавки, які були демонтовані — не списані, а частина вказаних лавок переміщена на інші локації міста Миколаєва, частина перебуває на території комунального підприємства з метою подальшого їх ремонту, визначення кількості лавок, які придатні для подальшого використання та подальшого розміщення їх на території міста Миколаєва», — йдеться у відповіді «Миколаївських парків».

Частина демонтованих лавок встановлена на наступних локаціях міста Миколаєва:

бульварна частина вулиці Торгової — 6 лавок;

сквер Миколаївський — 8 лавок;

сквер Передмостова площа (Кімерійський вершник) — 2 лавки;

зелена зона на проспекті Центральному, між будинками №147–157 — 2 лавки;

кінцева зупинка маршрутного таксі в мікрорайоні Ліски — 2 лавки.

А ось яка балансова вартість старих лавок на підприємстві не знають.

«У звʼязку з чим, повідомляємо, що лавки, є складовою основного засобу та окремо в бухгалтерському обліку як основний засіб не обліковуються», — додали на підприємстві.

Нагадаємо, що комунальне підприємство «Миколаївські парки» придбає спеціалізовану техніку для прибирання вулиць — підмітально-прибиральну машину в комплекті з навісним обладнанням.

Нова техніка для КП «Парки»

Рік тому, у вересні 2024 року, депутати Миколаївської міської ради погодили кредит у 43 мільйони гривень для КП «Миколаївські парки» на закупівлю нової техніки. Як повідомлялось, її використовуватимуть для зимового та літнього прибирання міста.

Сума кредиту — це 60% від загальної вартості техніки, яка складає 1 мільйон євро.

У проєкті рішення, опублікованому на сайті міської ради 28 серпня 2024 року, спочатку вказувалося, що Данія має профінансувати 40% закупівлі техніки.

Однак в оновленому проєкті рішення, опублікованому на сайті міської ради 23 вересня 2024 року, зникла інформація про фінансування датчанами 40%. Там зазначається лише, що «частина коштів буде сплачено за рахунок грантових коштів Експортно-інвестиційного фонду Данії», однак про який саме відсоток фінансування йдеться — не вказується.

Після цього бюджетна комісія рекомендувала сесії розглянути проєкт рішення, але за умови якщо в документі буде прописано, що авансовий платіж у розмірі 40% від загальної суми буде покритий грантовими коштами від Експортно-інвестиційного фонду Данії.