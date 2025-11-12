  • середа

Клуб

«Миколаївські парки» встановили по місту 79 нових лавок — кажуть, що зробили їх самі за ₴3 млн

Нові лавки, встановлені на Соборній. Фото: КП Нові лавки, встановлені на Соборній. Фото: КП «Миколаївські парки»

Комунальне підприємство «Миколаївські парки» протягом року виготовило та встановило по місту 79 нових лавок. Старі ж демонтували та встановлюють повторно.

Про це повідомили на підприємстві у відповіді на запит «МикВісті».

«Миколаївські парки» зазначають, що нові лавки встановлені на таких локаціях у місті Миколаєві:

  • проспект Центральний (бульварна частина) від вулиці Рюміна до вулиці Соборна — 26 штук
  • вулиці Соборна — 48 штук
  • сквер Трояндовий — 3 штуки
  • сквер Праведників світу — 2 штуки
Нові лавки, встановлені на Соборній. Фото: КП Нові лавки, встановлені на Соборній. Фото: КП «Миколаївські парки»

Разом з тим там зазначають, що лавки вони виготовили власними силами. Для цього закупили матеріали приблизно на 3,06 мільйона гривень, враховуючи, що деякі суми вказані з ПДВ, а деякі без. Загалом закупили:

  • кріпильні елементи — 23 775,84 гривні (з ПДВ);
  • металевий каркас — 386 914,35 гривні (без ПДВ);
  • деревина для сидінь і спинок — 1 447 280 гривень (без ПДВ);
  • лакофарбові матеріали — 1 206 330 гривень (без ПДВ).
Скриншот відповіді на запит Скриншот відповіді на запит «МикВісті»

Старі 62 лавки, які демонтували під час заміни по вулиці Соборній та проспекту Центральному не списали, а повторно використали.

«На даний час, лавки, які були демонтовані — не списані, а частина вказаних лавок переміщена на інші локації міста Миколаєва, частина перебуває на території комунального підприємства з метою подальшого їх ремонту, визначення кількості лавок, які придатні для подальшого використання та подальшого розміщення їх на території міста Миколаєва», — йдеться у відповіді «Миколаївських парків».

Частина демонтованих лавок встановлена на наступних локаціях міста Миколаєва:

  • бульварна частина вулиці Торгової — 6 лавок;
  • сквер Миколаївський — 8 лавок;
  • сквер Передмостова площа (Кімерійський вершник) — 2 лавки;
  • зелена зона на проспекті Центральному, між будинками №147–157 — 2 лавки;
  • кінцева зупинка маршрутного таксі в мікрорайоні Ліски — 2 лавки.

А ось яка балансова вартість старих лавок на підприємстві не знають.

«У звʼязку з чим, повідомляємо, що лавки, є складовою основного засобу та окремо в бухгалтерському обліку як основний засіб не обліковуються», — додали на підприємстві.

Нагадаємо, що комунальне підприємство «Миколаївські парки» придбає спеціалізовану техніку для прибирання вулиць — підмітально-прибиральну машину в комплекті з навісним обладнанням.

Нова техніка для КП «Парки»

Рік тому, у вересні 2024 року, депутати Миколаївської міської ради погодили кредит у 43 мільйони гривень для КП «Миколаївські парки» на закупівлю нової техніки. Як повідомлялось, її використовуватимуть для зимового та літнього прибирання міста.

Сума кредиту — це 60% від загальної вартості техніки, яка складає 1 мільйон євро.

У проєкті рішення, опублікованому на сайті міської ради 28 серпня 2024 року, спочатку вказувалося, що Данія має профінансувати 40% закупівлі техніки.

Однак в оновленому проєкті рішення, опублікованому на сайті міської ради 23 вересня 2024 року, зникла інформація про фінансування датчанами 40%. Там зазначається лише, що «частина коштів буде сплачено за рахунок грантових коштів Експортно-інвестиційного фонду Данії», однак про який саме відсоток фінансування йдеться — не вказується.

Після цього бюджетна комісія рекомендувала сесії розглянути проєкт рішення, але за умови якщо в документі буде прописано, що авансовий платіж у розмірі 40% від загальної суми буде покритий грантовими коштами від Експортно-інвестиційного фонду Данії.

Читайте також:

новини

Художник, який малює пам’ять поколінь: у Миколаєві відкрили виставку «Світ Олександра Матійка»

Марія Хаміцевич
новини

Аграрія з Миколаївщини засудили до 5 років: під час окупації росіяни ховали в нього вкрадене майно Agrofusion

Аліса Мелік-Адамян
новини

Фалько проти безкоштовного проїзду у комунальних автобусах Миколаєва: «Все безкоштовне — недобре»

Юлія Бойченко
новини

Одещина в топі: понад тисячу нових кафе та ресторанів відкрили цього року

Світлана Іванченко
новини

У Миколаєві за 9 років кількість безпритульних тварин скоротилася майже на третину

Альона Коханчук
