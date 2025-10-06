  • понеділок

«Миколаївські парки» придбають машину для прибирання тротуарів і доріг за ₴750 тисяч

Техніка комунального підприємства «Миколаївські парки». Ілюстративне фото «МикВісті»Техніка комунального підприємства «Миколаївські парки». Ілюстративне фото «МикВісті»

Комунальне підприємство «Миколаївські парки» придбає спеціалізовану техніку для прибирання вулиць — підмітально-прибиральну машину в комплекті з навісним обладнанням.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті».

Вартість техніки склала 750 тисяч гривень. Підмітально-прибиральна машина може бути не новою, але рік виробництва має бути не раніше 2008 року, свідчать дані тендерної документації. Допустимий пробіг — не більше 8 тисяч кілометрів (+5%). Машина призначена для прибирання доріг, тротуарів та вузьких вулиць.

Підрядник має поставити машину не пізніше 31 грудня. Договір без тендеру уклали з приватним підприємцем — Овчинніковим Володимиром Володимировичем. ФОП зареєстрований у Миколаві і працює вже 12 років, свідчать дані аналітичної системи YouControl. Головний вид діяльності — надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів. Участь у тендерах за усі роки своєї роботи ФОП приймав лише двічі: у 2019 році — на 600 тисяч гривень та у 2025 році — на 750 тисяч гривень.

Нагадаємо, рік тому депутати Миколаївської міськради погодили кредит у 43 мільйони гривень для КП «Миколаївські парки» на закупівлю нової техніки — 40% від вартості профінансує датський експортно-інвестиційний фонд.

Нова техніка для КП «Парки»

Рік тому, у вересні 2024 року, депутати Миколаївської міської ради погодили кредит у 43 мільйони гривень для КП «Миколаївські парки» на закупівлю нової техніки. Як повідомлялось, її використовуватимуть для зимового та літнього прибирання міста.

Сума кредиту — це 60% від загальної вартості техніки, яка складає 1 мільйон євро.

У проєкті рішення, опублікованому на сайті міської ради 28 серпня 2024 року, спочатку вказувалося, що Данія має профінансувати 40% закупівлі техніки.

Однак в оновленому проєкті рішення, опублікованому на сайті міської ради 23 вересня 2024 року, зникла інформація про фінансування датчанами 40%. Там зазначається лише, що «частина коштів буде сплачено за рахунок грантових коштів Експортно-інвестиційного фонду Данії», однак про який саме відсоток фінансування йдеться — не вказується.

Після цього бюджетна комісія рекомендувала сесії розглянути проєкт рішення, але за умови якщо в документі буде прописано, що авансовий платіж у розмірі 40% від загальної суми буде покритий грантовими коштами від Експортно-інвестиційного фонду Данії.

