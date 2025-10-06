«Миколаївські парки» придбають машину для прибирання тротуарів і доріг за ₴750 тисяч

Техніка комунального підприємства «Миколаївські парки». Ілюстративне фото «МикВісті»

Комунальне підприємство «Миколаївські парки» придбає спеціалізовану техніку для прибирання вулиць — підмітально-прибиральну машину в комплекті з навісним обладнанням.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті».

Вартість техніки склала 750 тисяч гривень. Підмітально-прибиральна машина може бути не новою, але рік виробництва має бути не раніше 2008 року, свідчать дані тендерної документації. Допустимий пробіг — не більше 8 тисяч кілометрів (+5%). Машина призначена для прибирання доріг, тротуарів та вузьких вулиць.

Підрядник має поставити машину не пізніше 31 грудня. Договір без тендеру уклали з приватним підприємцем — Овчинніковим Володимиром Володимировичем. ФОП зареєстрований у Миколаві і працює вже 12 років, свідчать дані аналітичної системи YouControl. Головний вид діяльності — надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів. Участь у тендерах за усі роки своєї роботи ФОП приймав лише двічі: у 2019 році — на 600 тисяч гривень та у 2025 році — на 750 тисяч гривень.