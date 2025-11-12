Фалько вважає недоречним робити безкоштовний проїзд у комунальному транспорті Миколаєва: «Все, що безкоштовне, — все недобре»

Секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько. Фото: «МикВісті»

Секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько не підтримує ідею зробити проїзд у міському комунальному транспорті безкоштовним.

Таку думку він висловів в ефірі телеканалу «Март».

— Особисто я вважаю, що це недоречно. Все, що безкоштовне, — все недобре. Те, що наводився приклад міста Харків, то їх бюджет у вісім разів більше бюджету міста Миколаїв. А що стосується бюджету розвитку, то він у ще декілька разів перевищує. Власне, бюджету не гумовий. Якщо ми на щось маємо кудись спрямувати, то ми звідкись маємо це забрати, — пояснив свою позицію Дмитро Фалько.

Реклама

Варто зазначити що секретар міської ради Дмитро Фалько задекларував 1,3 мільйони гривень доходу за 2024 рік, з яких: 653 тисячі гривень зарплати у виконкомі, 720 тисяч гривень — дивіденди від ТОВ «Нікмара».Також минулого року Дмитро Фалько за 130 тис.грн. продав свій автомобіль Mitsubishi ASX 2015 за 130 тисяч гривень.

Готівкою родина Фалько зберігає 1 мільйон 70 тисяч гривень, 60 тисяч доларів та 40 тисяч євро, а на рахунках українських банків — 500 тисяч гривень.

Нагадаємо, голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім обговорив можливість зробити безкоштовним комунальний транспорт Миколаєва з міським головою Олександром Сєнкевичем. Він навів приклад Харкова, де такий транспорт для мешканців зараз безкоштовний.

У Миколаєві безкоштовним проїзд у комунальному електротранспорті пропонували зробити ще в 2021 році. Тоді голова бюджетної комісії міськради Федір Панченко заявляв, що місто і так щороку виділяє з бюджету кошти на КП «Миколаївелектротранс», а від продажу квитків підприємство заробляє лише близько 10% від потреби.

У 2018 році миколаївський політик Олександр Садиков, який на той час був членом виконкому, також пропонував скасувати плату за проїзд у міському комунальному транспорті.