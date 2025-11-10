Кім вважає, що в Миколаєві реально зробити безкоштовний проїзд у громадському транспорті

Віталій Кім, архівне фото «МикВісті»

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів, що вже обговорив із міським головою Олександром Сєнкевичем можливість зробити комунальний транспорт у Миколаєві безкоштовним.

Про це він розповів в інтерв'ю «Новини.LIVE», пишуть «МикВісті».

За його словами, утримання електротранспорту наразі обходиться приблизно у 340 мільйонів гривень, а для впровадження безкоштовного проїзду потрібно ще близько 50 мільйонів гривень.

– Я би подвоїв бюджет, який потрібен на прифронтову область. Наприклад, Харків може собі дозволити деякі речі: там і транспорт безкоштовний, і є гроші на те, щоб за містом дивитися. Ми з мером (міським головою Миколаєва Олександром Сєнкевичем, – прим.) обговорювали безкоштовний транспорт. Ну, важко. Ми взяли, порахували, воно дотаційне. Ми електронний білет хотіли в процесі імплементації. Це важко. 340 мільйонів гривень приблизно зараз коштує електротранс, не пам'ятаю, скільки, коштує «Миколаївпастранс», але додатково по їх розрахунках попереднім треба додати ще 50 мільйонів гривень, і транспорт може бути безкоштовним, – сказав він.

Він додав, що «це небагато, але не все однозначно»:

– Тобто треба буде звільнити кондукторів. Звісно, їх не треба звільняти, але там багато речей соціальних, які не можуть бути вирішені лише економією. Тому ми розглядаємо цю історію. Для того щоб гроші були, треба розвивати привабливість міста.

Що відомо про безкоштовний транспорт у Миколаєві?

У Миколаєві ще в 2021 році пропонували зробити безкоштовним проїзд у комунальному електротранспорті. Тоді голова бюджетної комісії міськради Федір Панченко заявляв, що місто і так щороку виділяє з бюджету кошти на КП «Миколаївелектротранс», а від продажу квитків підприємство заробляє лише близько 10% від потреби.

Нещодавно, на засіданні сесії 31 жовтня, депутатка Миколаївської міської ради від партії «Слуга народу» Тетяна Домбровська запропонувала зробити проїзд у комунальному транспорті безкоштовним для всіх мешканців міста.

Своєю чергою, директор КП «Миколаївпастранс» Дмитро Тесленко прокоментував ініціативу щодо запровадження безкоштовного проїзду в комунальному транспорті Миколаєва. Він підтримує цю ідею, однак лише за умови повного та своєчасного відшкодування витрат підприємству з міського бюджету. Він наголосив, що за відсутності фінансових гарантій така ініціатива може призвести до зриву рейсів, зношення транспорту, появи боргів і транспортного колапсу.

Нагадаємо, безкоштовний громадський транспорт у Харкові, який впровадили у травні 2022 року, планують залишити і після завершення війни.