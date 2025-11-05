Керівник «Миколаївпастрансу» відповів Домбровській: Підтримую безкоштовний проїзд, але без гарантій це закінчиться боргами та колапсом

Директор КП «Миколаївпастранс» Дмитро Тесленко. Фото: Миколаївська міська рада

Директор КП «Миколаївпастранс» Дмитро Тесленко прокоментував ініціативу щодо запровадження безкоштовного проїзду в комунальному транспорті Миколаєва. Він підтримує цю ідею, однак лише за умови повного та своєчасного відшкодування витрат підприємству з міського бюджету.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Я підтримую ідею безкоштовного проїзду для містян у комунальному транспорті. Але тільки чесно. Як кажуть — «безкоштовний обід найдорожчий». Якщо не платить пасажир, витрати має компенсувати місто. Повністю, вчасно і без затримок», — написав Дмитро Тесленко.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публична оферта.

Він наголосив, що за відсутності фінансових гарантій така ініціатива може призвести до зриву рейсів, зношення транспорту, появи боргів і транспортного колапсу.

«Я «за» — якщо є затверджене фінансування і гарантії повних та своєчасних надходжень для КП. Мене не цікавить популізм. Мене цікавить, щоб транспорт їздив завтра, через рік і завжди — чесно, а не за рахунок якості, безпеки та працівників транспорту», — підкреслив керівник «Миколаївпастрансу».

Зазначимо, що допис Дмитра Тесленка — відповідь на пропозицію депутатки Миколаївської міської ради від партії «Слуга народу» Тетяни Домбровської. На засіданні сесії 31 жовтня вона запропонувала зробити проїзд у комунальному транспорті безкоштовним для всіх мешканців міста.

Депутатка Миколаївської міської ради Тетяна Домбровська. Фото: «МикВісті»

Після пропозиції від депутатки міський голова Олександр Сєнкевич зазначив, що ініціатива можливо, але перед тим необхідно підрахувати, скільки від перевезень буде отримано із урахуванням запуску нового додаткового транспорту. Цю суму бюджет компенсує комунальним підприємствам в якості дотації, якщо депутати підтримають пропозицію.

Як відомо, у Миколаєві ще в 2021 році пропонували зробити безкоштовним проїзд у комунальному електротранспорті. Тоді голова бюджетної комісії міськради Федір Панченко заявляв, що місто і так щороку виділяє з бюджету кошти на КП «Миколаївелектротранс», а від продажу квитків підприємство заробляє лише близько 10% від потреби.

У 2018 році миколаївський політик Олександр Садиков, який на той час був членом виконкому, також пропонував скасувати плату за проїзд у міському комунальному транспорті.

Нагадаємо, безкоштовний громадський транспорт у Харкові, який впровадили у травні 2022 року, планують залишити і після завершення війни. Про це в інтерв’ю «Українській Правді» заявив міський голова Харкова Ігор Терехов.