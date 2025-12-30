У Миколаєві обіцяють наступного року відремонтувати скейт-парк на Херсонському шосе
10:13, 30 грудня, 2025
Ремонт скейт-парку на Херсонському шосе в Миколаєві планують розпочати орієнтовно з середини березня наступного року, коли дозволять погодні умови.
Про це повідомив директор комунального підприємства «Пілот» Ігор Головатий під час засідання планово-бюджетної комісії міськради, пишуть «МикВісті».
За його словами, підприємство вже закупило всі необхідні матеріали для виконання робіт. Водночас розпочати ремонт раніше неможливо через технічні вимоги до їх використання.
— З цими матеріалами можна працювати лише за температури від +10…+15°. Це підтвердив і виробник, і сертифікований виробник скейт-паркових комплексів, — пояснив Ігор Головатий.
Питання термінів обговорювали з директором департаменту ЖКГ, після чого ухвалили проміжне рішення стартувати з роботами з середини березня.
Раніше «МикВісті» повідомляли, що у скейт-парку на Херсонському шосе необхідно замінити 100% обладнання. Втім, у балансоутримувача в 2025 році були лише є кошти лише на частковий ремонт.
Скейт-парк, який відкрили у вересні 2020 року за кошти громадського бюджету. Тоді на його облаштування спрямували майже 1 мільйон гривень. Майданчик призначений для катання на велосипедах, скейтах і роликах, також там встановлені елементи для виконання трюків. Від моменту відкриття капітальний ремонт об’єкта не проводили.
У 2024 році скейт-парк передали на баланс комунального підприємства «Пілот».
