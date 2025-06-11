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Виконком Миколаєва погодив придбання частини будівлі, де працює КП «Пілот»

Будівля по вулиці Озерній 33,А, яку в міськраді розглядають для купівлі. Фото: Скриншот з Google mapsБудівля по вулиці Озерній 33,А, яку в міськраді розглядають для купівлі. Фото: Скриншот з Google maps

У Миколаєві виконком міськради погодив придбання частини будівлі для потреб комунального підприємства «ДЄЗ «Пілот». Йдеться про приміщення на вулиці Озерній, 33А в мікрорайоні Намив.

Відповідне рішення погодили на засіданні виконавчого комітету Миколаївської міськради, пишуть «МикВісті».

Підприємство вже розташоване у цій будівлі, однак наразі орендує лише частину площ. Тепер планують придбати у комунальну власність ще 214,7 квадратних метрів, які нині належать КП «Миколаївліфт».

— Мова йде про придбання частини об’єкта нерухомості в будівлі, де «Пілот» вже працює. Та частина, яку плануємо викупити, перебуває у власності «Миколаївліфта». Вся процедура вже пройдена — були засідання робочої групи, документи проаналізовані. Тепер необхідне погодження виконкому, — пояснив заступник директора департаменту ЖКГ Ігор Набатов.

Нагадаємо, що Миколаївська міська рада з другої спроби затвердила перелік із 114 об’єктів комунального майна, які підлягають приватизації. 

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