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«Треба міняти 100% цього комплексу»: у Миколаєві скейтпарк на Херсонському шосе відремонтують частково — на капремонт немає коштів

Стан скейтпарку станом на березень 2025 року. Фото: «МикВісті»Стан скейтпарку станом на березень 2025 року. Фото: «МикВісті»

У скейтпарку на Херсонському шосе у Миколаєві необхідно замінити 100% обладнання, проте гроші у балансоутримувача наразі є лише на частковий ремонт.

Про це у коментарі «МикВісті» повідомили на комунальному підприємстві ДЄЗ «Пілот».

Мова йде про скейтпарк, відкритий у вересні 2020 року завдяки перемозі в конкурсі громадського бюджету. Тоді на його облаштування виділили майже мільйон гривень. Майданчик створений для катання на велосипедах, скейтах і роликах, також там є гірки для трюків. Від моменту відкриття капітального ремонту там не проводили.

Стан скейтпарку станом на березень 2025 року. Фото: «МикВісті»Стан скейтпарку станом на березень 2025 року. Фото: «МикВісті»
Стан скейтпарку станом на березень 2025 року. Фото: «МикВісті»Стан скейтпарку станом на березень 2025 року. Фото: «МикВісті»
Стан скейтпарку станом на березень 2025 року. Фото: «МикВісті»Стан скейтпарку станом на березень 2025 року. Фото: «МикВісті»

У 2024 році об’єкт передали на баланс комунального підприємства ДЄЗ «Пілот». Наразі ж на підприємстві зазначають, що стан скейтпарку плачевний.  На капітальний ремонт підприємство не має коштів, але обіцяють провести частковий ремонт аварійних ділянок.

—Частковий ремонт запланований. Навіть закуплена якась частина матеріалів. В цьому році планується часткове відновлення, аварійне. Адже там необхідно замінювати все. Але на це коштів немає і проведення таких робіт не планувалося, а все що аварійне відремонтують, — розповів заступник директора ДЄЗ «Пілот» Андрій Гончар.

Цьогоріч планують замінити поламані або відсутні металеві запчастини та фанерний каркас. Андрій Гончар зазначає, що на майданчику потребують заміни 100% конструкцій.

—Замінять металеві деталі, фанерні деталі, каркас, там де прогнив чи зламався. Там де більш-менш цілі листи, то їх не будуть чіпати. А так, то треба міняти 100% цього комплексу. Це капітальний ремонт, і це зараз не будуть проводити, — говорить заступник керівника підприємства.

Нагадаємо, що у 2024 році у скейт-парку в Корабельному районі Миколаєва демонтували аварійні конструкції майданчика. На їх місці частково встановили нові елементи.

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