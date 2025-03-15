П'ять років без ремонту: У Миколаєві скейт-парк на Херсонському шосе став небезпечним для дітей

Скейтпарк у Миколаєві: зношені конструкції та аварійний стан. Фото: «МикВісті»

Скейтпарк у Миколаєві, розташований на Херсонському шосе, з моменту відкриття жодного разу не ремонтувався. Через це конструкції зносилися, а деякі елементи стали небезпечними для відвідувачів.

Про це повідомляє кореспондент «МикВісті».

Скейт-парк був відкритий у вересні 2020 року. Проєкт переміг у конкурсі громадського бюджету, і на його облаштування було виділено майже мільйон гривень. Майданчик призначений для катання на велосипедах, скейтах і роликах. Також там є кілька гірок, що дозволяють виконувати трюки. За словами одного з ініціаторів створення скейтпарку Євгена Королькова, після відкриття майданчик став популярним місцем для екстремальних видів спорту.

— Ми будували його разом із Денисом Сисіним, коли боролися за збереження зеленої зони від забудови. Тоді ж виграли проєкт і швидко реалізували його. Скейтпарк вийшов якісним, його зводила спеціалізована компанія з Києва, і сюди приїжджали навіть із Херсона, — згадує Євген Корольков.

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Євген Корольков додав, що скейтпарк був частиною більшої концепції урбан-парку, яку планували реалізувати на цій території. Втім, через війну розвиток цього проєкту призупинився.

— А вже за рік на цій же локації мені вдалося виграти ще три проєкти: на велику воркаут-зону, паркур-майданчик та вуличні інклюзивні тренажери. Але війна все обірвала. Реалізація так і не почалася, — каже активіст.

Відтоді жодного капітального ремонту не проводили. За словами Євгена Королькова, комунальники взяли на баланс лише землю під скейтпарком, а самі конструкції залишили без обслуговування через відсутність бюджету.

— Департемнт житлово-коммунального господартва взяли на баланс обслуговування землі під скейтпарком, але самі конструкції залишились без обслуговування — немає на це бюджету. Я постійно звертаюся, нагадую про проблему, але відповіді однакові: коштів немає. Так, зараз непрості часи, і є важливіші потреби. Але коли бачиш на Соборній клубму за мільйон гривень, виникає запитання, – скаже активіст.

Він наголошує, що конструкції скейтпарку потребують спеціального обслуговування, адже їх неможливо просто замінити на звичайні матеріали.

— Тут важливо знати, які саме панелі використовувати, які кріплення підходять, бо це екстремальний спорт — будь-яка помилка може бути небезпечною. У Миколаєві таких спеціалістів немає, але якщо вже справа дійшла до критичної точки, то хоча б закрити діру цілком реально. Ми готові чекати, аби тільки процес нарешті зрушив з місця, — підсумовує активіст.

Водночас, за його словами, для тимчасового ремонту достатньо було б закрити дірки спеціальною вологостійкою фанерою, яка виробляється у Польщі та Литві.

— Я кілька разів власноруч лагодив деякі деталі, міняв окремі елементи — цього вистачало, щоб діти й далі каталися. Але зараз на одній з конструкцій для скейтерів з’явилася велика діра, а в ній оселилися безхатьки, — додає Євген Корольков.

У 2024 році майданчик передали на баланс профільного комунального підприємства ДЄЗ «Пілот». Зараз міська влада розглядає можливість ремонту, однак точна сума, необхідна для цього, поки невідома.

— Ми плануємо провести ремонт, зараз ведеться робота з пошуку фінансування для закупівлі матеріалів та проведення ремонту. Ми перевірили та оглянули цей скейтпарк, щодо суми, яка необхідна на ремонт, я сказати не можу. Цю інформацію знає департамент ЖКГ. Коли питання фінансування буде вирішено, ми почнемо ремонт. Думаю, що департамент прикладе до цього питання зусиль, – зазначив у коментарі «МикВІсті» директор комунального підприємства «Пілот» Ігор Головатий.

Скейтпарк у Миколаєві: зношені конструкції та аварійний стан. Фото: «МикВісті»

Скейтпарк у Миколаєві: зношені конструкції та аварійний стан. Фото: «МикВісті»

Скейтпарк у Миколаєві: зношені конструкції та аварійний стан. Фото: «МикВісті»

Скейтпарк у Миколаєві: зношені конструкції та аварійний стан. Фото: «МикВісті»

Скейтпарк у Миколаєві: зношені конструкції та аварійний стан. Фото: «МикВісті»

Скейтпарк у Миколаєві: зношені конструкції та аварійний стан. Фото: «МикВісті»

Скейтпарк у Миколаєві: зношені конструкції та аварійний стан. Фото: «МикВісті»

Скейтпарк у Миколаєві: зношені конструкції та аварійний стан. Фото: «МикВісті»

Скейтпарк у Миколаєві: зношені конструкції та аварійний стан. Фото: «МикВісті»

Скейтпарк у Миколаєві: зношені конструкції та аварійний стан. Фото: «МикВісті»

Скейтпарк у Миколаєві: зношені конструкції та аварійний стан. Фото: «МикВісті»

Скейтпарк у Миколаєві: зношені конструкції та аварійний стан. Фото: «МикВісті»

Скейтпарк у Миколаєві: зношені конструкції та аварійний стан. Фото: «МикВісті»

Скейтпарк у Миколаєві: зношені конструкції та аварійний стан. Фото: «МикВісті»

Скейтпарк у Миколаєві: зношені конструкції та аварійний стан. Фото: «МикВісті»

Скейтпарк у Миколаєві: зношені конструкції та аварійний стан. Фото: «МикВісті»

Скейтпарк у Миколаєві: зношені конструкції та аварійний стан. Фото: «МикВісті»

Скейтпарк у Миколаєві: зношені конструкції та аварійний стан. Фото: «МикВісті»

Скейтпарк у Миколаєві: зношені конструкції та аварійний стан. Фото: «МикВісті»

Скейтпарк у Миколаєві: зношені конструкції та аварійний стан. Фото: «МикВісті»

Скейтпарк у Миколаєві: зношені конструкції та аварійний стан. Фото: «МикВісті»

Скейтпарк у Миколаєві: зношені конструкції та аварійний стан. Фото: «МикВісті»

Скейтпарк у Миколаєві: зношені конструкції та аварійний стан. Фото: «МикВісті»

Нагадаємо, що у 2024 році у скейт-парку в Корабельному районі Миколаєва демонтували аварійні конструкції майданчика. На їх місці частково встановили нові елементи.