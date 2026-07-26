У Вознесенську собака покусав 7-річного хлопчика за обличчя: власнику загрожує штраф і конфіскація тварини
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- Аліна КвіткоРепортерка
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У Вознесенську 7-річний хлопчик постраждав після нападу собаки породи середньоазіатська вівчарка. Тварина вибігла з подвір'я приватного будинку та накинулася на дитину, коли вона разом із 14-річним братом йшла вулицею.
Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.
Подія сталася ввечері 23 липня на вулиці Східній. Медики діагностували у хлопчика рвані рани обличчя. Зараз дитина перебуває під наглядом лікарів, її життю та здоров'ю нічого не загрожує.
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«Зібрані матеріали правоохоронці скерують до суду для подальшого розгляду та прийняття рішення. Господарю тварини, відповідно до чинного законодавства загрожує штраф та конфіскація собаки», — йдеться у повідомленні.
Матеріали справи передадуть до суду. Чоловікові загрожує штраф, а також конфіскація собаки.
Нагадаємо, вчора ввечері, 8 липня, по провулку 3-му Індивідуальному провулку у Миколаєві собака вискочив з приватного будинку та покусав 5 людей. Їх забрала швидка.
Раніше повідомлялось, що більшість тварин у Миколаївській області, у яких зафіксували сказ, мали власників. У минулому році було 18 випадків, коли хворі на сказ тварини вкусили людей. 15 з них мали власників. Тобто господарі вчасно не вакцинували своїх тварин.
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