У Вознесенську собака покусав 7-річного хлопчика за обличчя: власнику загрожує штраф і конфіскація тварини

У Вознесенську собака покусав за обличчя 7-річного хлопчика. Фото: поліція

У Вознесенську 7-річний хлопчик постраждав після нападу собаки породи середньоазіатська вівчарка. Тварина вибігла з подвір'я приватного будинку та накинулася на дитину, коли вона разом із 14-річним братом йшла вулицею.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.

Подія сталася ввечері 23 липня на вулиці Східній. Медики діагностували у хлопчика рвані рани обличчя. Зараз дитина перебуває під наглядом лікарів, її життю та здоров'ю нічого не загрожує.

Поліцейські склали адміністративний протокол на 37-річного власника собаки за порушення правил утримання собак, що призвело до заподіяння шкоди здоров'ю людини.

«Зібрані матеріали правоохоронці скерують до суду для подальшого розгляду та прийняття рішення. Господарю тварини, відповідно до чинного законодавства загрожує штраф та конфіскація собаки», — йдеться у повідомленні.

Матеріали справи передадуть до суду. Чоловікові загрожує штраф, а також конфіскація собаки.

Нагадаємо, вчора ввечері, 8 липня, по провулку 3-му Індивідуальному провулку у Миколаєві собака вискочив з приватного будинку та покусав 5 людей. Їх забрала швидка.

Раніше повідомлялось, що більшість тварин у Миколаївській області, у яких зафіксували сказ, мали власників. У минулому році було 18 випадків, коли хворі на сказ тварини вкусили людей. 15 з них мали власників. Тобто господарі вчасно не вакцинували своїх тварин.