Миколаївська рапіристка Полозюк здобула бронзу чемпіонату світу

Аліна Полозюк. Фото: Федерація фехтування Україна

У Гонконзі Аліна Полозюк з Миколаєва виборола бронзову медаль чемпіонату світу-2026 з фехтування у жіночій рапірі.

Про це повідомляє «Суспільне».

У першому поєдинку Полозюк перемогла китаянку Хуан Цяньцянь — 15:6. В 1/8 фіналу українка здолала представницю Молдови Аделін Сенік — 10:9.

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У чвертьфіналі Полозюк зустрілася з лідеркою світового рейтингу Мартіні Батіні з Італії та перемогла її з рахунком 15:9.

У півфіналі українська спортсменка поступилася олімпійській чемпіонці Аріанні Ерріго з Італії. Суперниця одразу повела 5:0 і в підсумку втримала перевагу.

Полозюк завершила особисті змагання з бронзовою медаллю. Це перша медаль України на цьогорічній світовій першості та перша нагорода українських фехтувальниць у жіночій рапірі на чемпіонатах світу.

Раніше рапіристка Аліна Полозюк стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи в командних змаганнях.