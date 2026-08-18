«Миколаївводоканал» планує витратити майже ₴6 млн на деталі для ремонту аварійних мереж

Пошкоджені солоною водою труби, що зберігаються на підприємстві «Миколаївводоканал», серпень 2024 року, фото «МикВісті»

Міське комунальне підприємство «Миколаївводоканал» оголосило тендер на закупівлю понад 2,5 тисячі ремонтних хомутів різних розмірів. На них планують витратити майже 6 мільйонів гривень.

Відповідне оголошення оприлюднили в системі публічних закупівель Prozorro.

Згідно з тендерною документацією, «Миколаївводоканал» планує придбати 2 581 ремонтний хомут із нержавіючої сталі різних діаметрів та довжини. Зокрема, у переліку є хомути для труб діаметром від 56 до 330 міліметрів.

Реклама

Найбільші партії — 448 хомутів для труб діаметром 108–118 міліметрів та 446 хомутів діаметром 113–123 міліметри. Ще 446 хомутів передбачені для труб такого ж діаметра, але іншої довжини.

Також підприємство планує придбати 165 хомутів для труб діаметром 165–175 міліметрів і довжиною 300 міліметрів, 156 — такого ж діаметра, але довжиною 200 міліметрів, 126 — діаметром 219–229 міліметрів та ще 120 — такого ж діаметра, але іншої довжини.

Окремими позиціями у закупівлі передбачені 70 хомутів діаметром 135–145 міліметрів, 24 — діаметром 320–330 міліметрів, шість — 265–285 міліметрів, вісім — 215–225 міліметрів та два — 159–170 міліметрів.

Оголошення тендеру на закупівлю понад 2,5 тисячі ремонтних хомутів. Скриншот з Prozorro

Місцем поставки у тендерній документації вказано адресу: Миколаїв, вул. Маршала Василевського (9-та Слобідська), 67/1. «Миколаївводоканал» у коментарі «МикВісті» зазначив, що вказана адреса є місцем доставки запчастин до бази підприємства.

Також у пресслужбі водоканалу зазначили, що закупівля ремонтних хомутів необхідна для формування аварійного запасу підприємства. Їх використовуватимуть для оперативної ліквідації витоків і аварій на водопровідних та каналізаційних мережах.

— Хомути призначені для екстреного перекриття витоків та ліквідації аварій на водогонах при виявленні тріщин чи переломів труб, оперативного з'єднання ділянок трубопроводів, а також сполучення труб із різних матеріалів — чавуну, сталі, пластику та залізобетону, — повідомили у пресслужбі.

Там додали, що наявність хомутів різних діаметрів дозволить ремонтним бригадам оперативніше проводити аварійні роботи та з мінімальним часом відключення води.

У водоканалі також зазначили, що матеріали використовуватимуть по всьому Миколаєву, зокрема у Корабельному, Інгульському, Центральному та Заводському районах. За інформацією підприємства, це пов'язано зі значним зношенням міських мереж: понад 80% мереж водовідведення та значна частина водогонів були побудовані ще у 1970–1980-х роках, тому аварійні ситуації можуть виникати на різних ділянках міста.

Хомути використовуватимуть у міру виникнення аварій після їх поставки на склади підприємства. У водоканалі зазначили, що аварійні ремонтні бригади працюють цілодобово.

Очікувана вартість закупівлі становить 5 976 234,39 гривні. Постачання товару мають здійснювати протягом 20 календарних днів із дня подання заявки «Миколаївводоканалу», а оплату — протягом 30 календарних днів після поставки окремої партії.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій — 21 серпня 2026 року о 10:00. Поставити товар мають до 31 грудня 2026 року.

Зазначимо, у Миколаєві після аварійно-відновлювальних робіт на мережах «Миколаївводоканалу» наразі залишаються 370 локацій, де необхідно відновити благоустрій. Із них на 355 ділянках потрібно відновити асфальт.

Нагадаємо, щороку «Миколаївводоканал» оголошує тендер на відновлення асфальтобетонного покриття після власних ремонтів мереж, і суми на ці роботи щоразу різняться.

Так, у січні 2026 року водоканал оголосив пошук підрядника на відновлення доріг за 13,1 мільйона гривень — на той момент нараховувалося 460 адрес, де підприємство ще не відновило дорожнє покриття після ремонту мереж. У листопаді 2025 року на аналогічні роботи виділяли 8 мільйонів гривень — це була найменша сума за останні роки.

Ще раніше, у квітні 2025 року, водоканал шукав підрядника на 13,9 мільйона гривень для тих самих цілей, а в лютому 2024 року на відновлення доріг після ремонту мереж водопостачання планували витратити майже 29 мільйонів гривень— це найбільша сума з тих, що фігурували в подібних тендерах.