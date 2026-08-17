У Миколаєві після аварійних робіт водоканалу залишаються 370 розриттів

Водоканал ще не відновив покриття на 370 ділянках після ремонту мереж у Миколаєві. Фото: МикВісті

У Миколаєві після аварійно-відновлювальних робіт на мережах «Миколаївводоканалу» наразі залишаються 370 локацій, де необхідно відновити благоустрій. Із них на 355 ділянках потрібно відновити асфальт.

Про це «МикВісті» повідомили у пресслужбі підприємства водоканалу.

За даними водоканалу, проблема пов’язана не лише з уже наявними розриттями. Щомісяця на водопровідних мережах підприємства стається близько 90 витоків. Приблизно 63 із них потребують проведення розриття, після яких територію також необхідно відновлювати.

У «Миколаївводоканалі» пояснили, що тривалість ліквідації аварії залежить від складності пошкодження та умов, у яких працюють бригади.

— Залежно від складності пошкодження та умов виконання робіт ліквідація аварійної ситуації триває від 1 до 3 діб, — повідомили у підприємстві.

За організацію та контроль аварійно-відновлювальних робіт відповідають майстри та начальники відповідних районів водопровідної мережі. Після завершення ремонту місце, де проводили земляні роботи, мають засипати. На це, за інформацією водоканалу, передбачено до трьох діб.

Водоканал ще не відновив покриття на 370 ділянках після ремонту мереж у Миколаєві. Фото: МикВісті Водоканал ще не відновив покриття на 370 ділянках після ремонту мереж у Миколаєві. Фото: МикВісті

За організацію та контроль виконання цих робіт відповідають майстри та начальники відповідних районів водопровідної мережі. Водночас конкретного строку, за який після цього має бути остаточно відновлене асфальтобетонне покриття, у відповіді підприємство не назвало.

Відновлення асфальтобетонного покриття після аварійних робіт здійснюють підрядні організації, які визначаються за результатами тендеру.

— Враховуючи значну кількість локацій, що потребують відновлення покриття, а також залежність виконання цих робіт від роботи підрядних організацій, визначити конкретні строки відновлення асфальтобетонного покриття по кожній окремій локації наразі немає можливості, — йдеться у відповіді підприємства.

При цьому «Миколаївводоканал» не повідомив у відповіді, скільки саме із 355 локацій чекають на відновлення асфальту понад місяць, три місяці чи пів року.

Водоканал ще не відновив покриття на 370 ділянках після ремонту мереж у Миколаєві. Фото: МикВісті

Водоканал ще не відновив покриття на 370 ділянках після ремонту мереж у Миколаєві. Фото: МикВісті

У водоканалі також пояснили, як визначають черговість ліквідації аварій, якщо одночасно виникають проблеми на кількох ділянках. Перевагу, за словами підприємства, надають аваріям у багатоквартирних будинках, соціальних закладах та приватному секторі.

— В ситуаціях, коли стаються аварії на кількох локаціях, перевага в ліквідації аварій надається багатоквартирним будинкам, соціальним закладам, приватному сектору. Тобто, воду, в першу чергу, повинні отримати мешканці міста, — зазначили у пресслужбі.

Водоканал ще не відновив покриття на 370 ділянках після ремонту мереж у Миколаєві. Фото: МикВісті

Водоканал ще не відновив покриття на 370 ділянках після ремонту мереж у Миколаєві. Фото: МикВісті

Нагадаємо, щороку «Миколаївводоканал» оголошує тендер на відновлення асфальтобетонного покриття після власних ремонтів мереж, і суми на ці роботи щоразу різняться.

Так, у січні 2026 року водоканал оголосив пошук підрядника на відновлення доріг за 13,1 мільйонів гривень — на той момент нараховувалося 460 адрес, де підприємство ще не відновило дорожнє покриття після ремонту мереж. У листопаді 2025 року на аналогічні роботи виділяли 8 мільйонів гривень — це була найменша сума за останні роки.

Ще раніше, у квітні 2025 року, водоканал шукав підрядника на 13,9 мільйонів гривень для тих самих цілей, а в лютому 2024 року на відновлення доріг після ремонту мереж водопостачання планували витратити майже 29 мільйонів гривень — це найбільша сума з тих, що фігурували в подібних тендерах.