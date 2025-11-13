У Миколаєві витратять ₴8 мільйонів на ремонт доріг після робіт водоканалу

Миколаївське комунальне підприємство «Миколаївводоканал». Архівне фото «МикВісті»

У Миколаєві планують відновити дороги після ремонтів водоканалу — на це виділили 8 мільйонів гривень.

Міське комунальне підприємство «Миколаївводоканал» оголосило тендер на ремонт доріг, пошкоджених під час робіт із заміни мереж. Про це свідчать дані системи Prozorro.

Скриншот з системи Prozorro.

Очікувана вартість робіт — 8,05 мільйона гривень. Проєкт передбачає укладання нового асфальтобетонного покриття на вулицях і внутрішньоквартальних проїздах, де вже завершено ремонти комунікацій.

Згідно з документацією, підрядник також має провести вирівнювання поверхні та облаштувати основу для забезпечення належної якості дорожнього покриття.

Подати тендерні пропозиції можна до 14 листопада 2025 року, а завершити всі роботи потрібно до 31 грудня 2025 року.

Раніше у «Миколаївводоканалі» пояснили, чому ремонтні роботи у місті часто тривають довше, ніж того очікують мешканці. Комунаники говорять, що через тривале використання солоної лиманської води після зруйнування централізованого водогону рівень аварій на міських мережах збільшився у 5-10 разів.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що новий водогін для Миколаєва вже запустили, але воду з нього «пити не можна» — під новий рік обіцяють додаткові очисні.

Як відомо, зараз триває перший етап тендеру — прекваліфікація на будівництво нових водоочисних споруд у Миколаєві. Проєкт фінансують Європейський інвестиційний банк та уряд Данії. Це означає, що на цьому етапі перевіряють подані заявки й формують список компаній, які зможуть взяти участь у наступному етапі відбору підрядників.

Голова Регіонального центру Східної Європи ЄІБ Крістіна Мікулова у коментарі «МикВісті» казала про «тимчасове рішення» та «довгострокове рішення» забезпечення Миколаєва якісною водою. Що це означає?

«тимчасове рішення» — це запуск нового водогону з модернізованими водоочисними спорудами, які є у міста. Кошти на їх модернізацію має виділити держава. Це дозволить запустити у крани миколаївців очищену воду, але ще не якості питної.

— це запуск нового водогону з модернізованими водоочисними спорудами, які є у міста. Кошти на їх модернізацію має виділити держава. Це дозволить запустити у крани миколаївців очищену воду, але ще не якості питної. «довгострокове рішення» — це будівництво нових водоочисних споруд. Кошти на це виділяє Європейський інвестиційний банк (кредит) та уряд Данії (гранти). На реалізацію цього проєкту потрібно кілька років і це має допомогти забезпечити місто водою, якості європейських стандартів.

Миколаєву потрібні ще очисні води

Хоча запуск нового водогону для Миколаєв відбувся у жовтні 2025 року, це не гарантує того, що місто одразу отримає питну воду, оскільки для цього потрібно ще побудувати нову систему очищення води, сказала у коментарі «МикВісті» голова Регіонального центру Східної Європи Європейського інвестиційного банку Крістіна Мікулова.

Водночас заступник мера Миколаєва, голова робочої групи з відновлення міста Сергій Коренєв сказав, що Агенція відновлення Миколаєва працює над тим, щоб модернізувати очисні споруди і запустити їх одночасно з новим водогоном. А голова Миколаївської ОВА Віталій Кім казав, що не хоче поспішати брати великий кредит на будівництво водоочисних споруд для Миколаєва, попри готовність ЄІБ виділити більше 100 мільйонів євро.

Згодом стало відомо, що Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури наразі за дорученням уряду займається модернізацією системи очищення води для Миколаєва.

Разом з побудованим водогоном це дозволить запустити централізоване питне водопостачання у місто у серпні 2025 року, повідомив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин.