Кількість аварій збільшилась в 5-10 разів, — «Миколаївводоканал» пояснив довгі терміни ремонтних робіт у місті
-
- Ірина Олехнович
-
•
-
16:45, 10 жовтня, 2025
-
У комунальному підприємстві «Миколаївводоканал» пояснили, чому ремонтні роботи у місті часто тривають довше, ніж того очікують мешканці.
Як зазначили на сторінці підприємства у Facebook, через тривале використання солоної лиманської води після зруйнування централізованого водогону рівень аварій на міських мережах збільшився у 5–10 разів.
«Після витоку із водо- чи к-/мережі, вже не достатньо просто розкопати місце аварії і накласти ремонтний хомут на отвір у трубі, як це робили ще три роки тому. Зараз на місці аварії ремонтники виявляють іноді від 3 до 5 таких отворів. Вони трапляються через 20-30 см, а іноді через метр-півтора», — повідомив «Миколаївводоканал».
У комунальному підприємстві також пояснили, що розриті по місту ями залишають спеціально відкритими на день-два або й довше. Це потрібно, аби фахівці могли підготувати матеріали для повноцінного ремонту, спостерігати за ділянкою та вчасно виявляти нові витоки.
Фахівці «Миколаївводоканал» порадили миколаївцям «набиратися терпіння».
«Зрозуміло, що такі розриття додають дискомфорту містянам. Повірте, вони й водоканалівцям не приносять задоволення. Та нам всім варто набратися терпіння та толерантності, бо найближчим часом таких ситуацій не зменшиться», — зазначили у підприємстві.
Окрім того, у «Миколаївводоканалі» наголосили, що тривалі терміни заміни трубопроводів пов’язані з браком кваліфікованих фахівців, матеріалів та фінансування у місті.
Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що новий водогін для Миколаєва вже запустили, але воду з нього «пити не можна» — під новий рік обіцяють додаткові очисні.
Останні новини про: Вода у Миколаєві
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.