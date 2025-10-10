  • пʼятниця

Кількість аварій збільшилась в 5-10 разів, — «Миколаївводоканал» пояснив довгі терміни ремонтних робіт у місті

«Миколаївводоканал» пояснив довгі терміни ремонтних робіт. Фото: МКП «Миколаївводоканал»

У комунальному підприємстві «Миколаївводоканал» пояснили, чому ремонтні роботи у місті часто тривають довше, ніж того очікують мешканці.

Як зазначили на сторінці підприємства у Facebook, через тривале використання солоної лиманської води після зруйнування централізованого водогону рівень аварій на міських мережах збільшився у 5–10 разів.

«Після витоку із водо- чи к-/мережі, вже не достатньо просто розкопати місце аварії і накласти ремонтний хомут на отвір у трубі, як це робили ще три роки тому. Зараз на місці аварії ремонтники виявляють іноді від 3 до 5 таких отворів. Вони трапляються через 20-30 см, а іноді через метр-півтора», — повідомив «Миколаївводоканал».

У комунальному підприємстві також пояснили, що розриті по місту ями залишають спеціально відкритими на день-два або й довше. Це потрібно, аби фахівці могли підготувати матеріали для повноцінного ремонту, спостерігати за ділянкою та вчасно виявляти нові витоки.

«Миколаївводоканал» пояснив довгі терміни виконання ремонтних робіт. у місті Фото: МКП «Миколаївводоканал»
«Миколаївводоканал» пояснив довгі терміни виконання ремонтних робіт. у місті Фото: МКП «Миколаївводоканал» пояснив довгі терміни виконання ремонтних робіт. у місті Фото: МКП "Миколаївводоканал"

Фахівці «Миколаївводоканал» порадили миколаївцям «набиратися терпіння».

«Зрозуміло, що такі розриття додають дискомфорту містянам. Повірте, вони й водоканалівцям не приносять задоволення. Та нам всім варто набратися терпіння та толерантності, бо найближчим часом таких ситуацій не зменшиться», — зазначили у підприємстві.

Окрім того, у «Миколаївводоканалі» наголосили, що тривалі терміни заміни трубопроводів пов’язані з браком кваліфікованих фахівців, матеріалів та фінансування у місті.

«Миколаївводоканал» пояснив довгі терміни виконання ремонтних робіт. у місті Фото: МКП «Миколаївводоканал»
«Миколаївводоканал» пояснив довгі терміни виконання ремонтних робіт. у місті Фото: МКП «Миколаївводоканал» пояснив довгі терміни виконання ремонтних робіт. у місті Фото: МКП "Миколаївводоканал"

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що новий водогін для Миколаєва вже запустили, але воду з нього «пити не можна» — під новий рік обіцяють додаткові очисні.

новини

Миколаїв отримає ще ₴61 млн з держбюджету на шкільне харчування, на яке скаржаться батьки

Аліна Квітко
новини

Миколаївці скаржаться на нову розмітку на дорогах — у мерії порадили водіям не порушувати правила

Даріна Мельничук
новини

Вони не прилетіли з Марсу, — директор «Миколаївпастранс» відреагував на скарги містян щодо поведінки водіїв автобусів

Ірина Олехнович
новини

Директор «Миколаївпастранс»: за рік підприємство подолало дефіцит водіїв і збільшило кількість автобусів майже вдвічі

Ірина Олехнович
новини

У Миколаєві трамвай зіткнувся з Ford: рух на перехресті тимчасово обмежено

Ірина Олехнович
Головне сьогодні