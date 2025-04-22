Водоканал шукає підрядника, який за ₴13,9 млн відновлюватиме дороги після ремонту мереж у Миколаєві

Розриття водоканалу по вулиці Троїцькій у Миколаєві, серпень 2024 року, фото «МикВісті»

Комунальне підприємство «Миколаївводоканал» планує витратити 13,9 мільйона гривень на відновлення доріг після ремонту водомереж.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель Prozorro, пишуть «МикВісті».

Підрядник повинен буде улаштувати асфальтобетонне покриття на проїжджих частинах вулиць та внутрішньоквартальних проїздів, де вдоканал вже завершив ремонт мереж, йдеться у проєктній документації. Завершити ці роботи підрядник повинен до 31 жовтня 2025 року.

Наразі триває процес подачі тендерних пропозицій, підрядника обиратимуть після 29 квітня. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час аукціону становить 139,3 тисячі гривень, що складає 1% від очікуваної вартості закупівлі.

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Нагадаємо, станом на серпень 2024 року працівники «Миколаївводоканалу» замінили лише близько 3 кілометрів пошкоджених солоною водою водопровідних мереж із загальних 1200 кілометрів по місту.

Водогін для Миколаєва

З моменту як російські війська пошкодили водогін, що забезпечував Миколаїв водою, минуло вже майже три роки. Відтоді майже півмільйонне місто залишилось без без централізованого постачання питної води. Зараз миколаївці отримують воду з резервного джерела, що викликає багато питань до якості такої води та вмісту солей у її складі.

Солона вода пошкодила 1200 кілометрів водопровідної мережі міста. Директор «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко повідомив, що замінити усю протяжність мережі, що зазнала руйнувань через подачу солоної води, неможливо. Станом на серпень 2024 року вдалося замінити лише близько 3 кілометрів мережі.

Увесь цей час представники державної та місцевої влади шукали варіанти, як можна відновити питне водопостачання у Миколаєві. Остаточне рішення знайшли у 2024 році: новий водогін прокладатимуть з Нової Одеси, а гроші виділили з держбюджету.

Служба відновлення області вже обрала підрядників, які працюватимуть за принципом «проєктуй-будуй». Ними стали три компанії, кожна з яких відповідає за одну з трьох ділянок робіт: «Укртрансміст», «Ростдорстрой» та «Автострада».

Майбутній водогін для Миколаєва обіцяють побудувати та запустити до осені 2025 року, сказав голова Держагентства відновлення Сергій Сухомлин.

Але досі залишилось невирішеним питання, якою проєктною потужністю буде новий водогін: з одного боку є думка, що в Миколаєві зменшилось споживання води, а тому потрібно робити новий розрахунок, з іншого — обмеження кількості води може прямо впливати на майбутній розвиток міста та промисловості у ньому.

Ще під час конференції у Берліні у 2024 році перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко, відповідаючи на запитання «МикВісті», заявив, що відсутність питної води у Миколаєві — одна з найбільших проблем в Україні, яку в найближчий час має вирішити держава.

А президент Володимир Зеленський доручив будувати новий водогін для забезпечення Миколаєва питною водою «по швидкому варіанту» — питна вода має бути до літа 2025 року. Уряд уже схвалив відповідну програму.

На водогоні для Миколаєва збираються встановити сонячні електростанції, що дозволить зменшити вартість тарифу на воду для містян, повідомив очільник ОВА Віталій Кім.

Водночас у підрядній компанії «Автострада» пояснили, що прокласти новий водогін для Миколаєва вирішили з Нової Одеси, оскільки там розташована «найближча ділянка, де питна вода доброї якості».