В обласній клінічній лікарні у Миколаєві планують відремонтувати проїзди за ₴7,5 млн

Біля Миколаївської обласної клінічної лікарні збираються відремонтувати проїзди. Фото Facebook-сторінка лікарні

Миколаївська ОВА оголосила тендер на капітальний ремонт покриття проїздів в обласній клінічній лікарні. Очікувана вартість робіт становить 7,5 мільйона гривень.

Інформація опублікована у системі публічних закупівель Prozorro.

Тендер оголосив Департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської ОВА 31 серпня. Аукціон стартує 15 вересня.

Тендер на ремонт проїздів біля лікарні. Скриншот з Prozorro

Відповідно до переліку робіт, планують ремонт території біля реабілітаційного відділення та діагностичного центру. Мають зняти старе покриття, підготувати основу під нове, встановити нові бордюри, викласти плиткою близько 900 квадратних метрів тротуарів та облаштувати 7 квадратних метрів тактильного покриття.

Роботи замовляють до 31 грудня 2026 року, але з приміткою «або до повного виконання договірних зобов’язань».

Нагадаємо, у Миколаївській ОВА планують направити 5,2 мільйона гривень на капітальний ремонт відділення анестезіології, інтенсивної терапії та гіпербаричної оксигенації в Миколаївській обласній клінічній лікарні. Минулого року на ремонти цього відділення вже направили 5,8 мільйона.

Також повідомлялося, що Миколаївська обласна клінічна лікарня наразі не може організувати стаціонарне паліативне відділення через відсутність необхідних площ. Водночас питання його створення зараз розглядають, оскільки паліативна допомога має бути доступною, зокрема, в обласних медзакладах.