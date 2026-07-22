У Миколаєві на ремонт відділення анестезіології клінічної лікарні планують витратити ще ₴5,2 млн

Миколаївська обласна клінічна лікарня. Фото з сайту Управління охорони здоров'я Миколаївської ОВА

У Миколаєві планують направити 5,2 мільйона гривень на капітальний ремонт відділення анестезіології, інтенсивної терапії та гіпербаричної оксигенації в Миколаївській обласній клінічній лікарні. Минулого року на ремонти цього відділення вже направили 5,8 мільйона.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, повідомляють «МикВісті».

Замовником робіт виступає Департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської ОВА.

Скриншот тендерної документації з системи публічних закупівель ProZorro

Згідно з тендерною документацією, за 5 мільйонів 225 тисяч 991 гривню підрядник має провести ремонт приміщень який включає демонтаж старих конструкцій, ремонт стін, підлоги та стелі. Також мають встановити нові двері, відновити вікна, укласти плитку, а також виконати внутрішнє й зовнішнє оздоблення, зокрема утеплення віконних укосів.

Крім того, передбачене прокладання трубопроводів водопостачання та каналізації, встановлення опалювальних радіаторів, монтаж системи відеоспостереження та придбання устаткування і медичного обладнання.

Згідно з договором, завершити роботи планують до 31 грудня цього року. Якщо виникне потреба, термін може тривати до повного виконання сторонами своїх договірних зобов’язань.

Зазначимо, що минулого року на ремонт відділення анестезіології направили 5 мільйонів 843 тисячі 782 гривні. Виконавцем робіт тоді обрали ТОВ «Південьбуд Миколаїв ЛТД».

Скриншот тендерної документації з системи публічних закупівель ProZorro

Зазначимо, що компанія «Південьбуд Миколаїв ЛТД» зареєстрована у 2006 році у Миколаєві. Основний вид діяльності компанії — будівництво житлових і нежитлових будівель. Директоркою, засновницею та кінцевою бенефіціарною власницею є Ірина Горбуль. За даними фінансової звітності за 2025 рік, дохід підприємства становив 48,2 мільйона гривень.

Компанія є активним учасником публічних закупівель. За інформацією YouControl, у 2026 році вона уклала державні контракти на понад 105 мільйона гривень.

Участь «Південьбуд Миколаїв ЛТД» у державних тендерах. Дані YouControl

Зазначимо, що минулого року на базі обласної клінічної лікарні побудували лабораторію супроводу трансплантації органів. Її облаштували у будівлі колишнього харчоблоку.

За інформацією платформи DREAM, лабораторія направлена на діагностування, аналізи та зберігання біологічних матеріалів, що необхідні для трансплантацій та інших важливих медичних процедур.

Фото лабораторії супроводу трансплантації органів з платформи DREAM

Фото лабораторії супроводу трансплантації органів з платформи DREAM

Роботи розпочали у 2023 році, коли з ТОВ «Будівельна компанія «Інтербуд»» уклали договір на 22,4 мільйона гривень. Згодом через необхідність виконання додаткових робіт підрядник отримав ще один контракт вартістю 10,6 мільйона гривень.

Нагадаємо, що у серпні 2025 року у Миколаївській обласній клінічній лікарні вперше здійснили посмертний забір органів для трансплантації. До проведення операції долучилися спеціалісти Інституту серця МОЗ України та Першої міської лікарні Києва.

Крім того, у листопаді 2024-го, на базі закладу відкрили реабілітаційне відділення після ремонту — кабінети й палати обладнали сучасними меблями та технікою для відновлення пацієнтів. Проєкт реалізували за фінансової підтримки міжнародної організації Project HOPE. У відділені є палати для стаціонару, кабінети різноманітної терапії, а також спеціальна кухня, де пацієнти навчатимуться заново користуватися побутовим приладдям.

Також на території обласної клінічної лікарні будують захисне укриття. Договір укладено у листопаді 2025 року з Товариством з обмеженою відповідальністю «Антарес-БУД». Вартість робіт складає 24,2 мільйона гривень, а виконати роботи підрядник має до кінця 2027 року.