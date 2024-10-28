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У Миколаєві будують лабораторію для трансплантації органів на базі клінічної лікарні

Лабораторія супроводу трансплантації органів в Миколаєві. Фото: цифрова система DREAM.Лабораторія супроводу трансплантації органів в Миколаєві. Фото: цифрова система DREAM.

На базі Миколаївської клінічної лікарні облаштують лабораторію супроводу трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів. Для цього передбачена реконструкція частини харчоблоку закладу.

Такі дані опубліковані в цифровій системі DREAM.

Загальний бюджет проєкту становить 24,1 мільйона гривень. Його завершення заплановано на березень 2025 року.

Зазначається, що у лабораторії проводитимуть аналізи, зберігатимуть зразки тканин та інших біологічних матеріалів, необхідних для проведення операцій з трансплантації та досліджень в галузі медичної науки.

Лабораторія супроводу трансплантації органів в Миколаєві. Фото: цифрова система DREAM.Лабораторія супроводу трансплантації органів в Миколаєві. Фото: цифрова система DREAM.
Лабораторія супроводу трансплантації органів в Миколаєві. Фото: цифрова система DREAM.Лабораторія супроводу трансплантації органів в Миколаєві. Фото: цифрова система DREAM.

Загалом міжрегіональних лабораторій першого рівня в Україні існує дві. Одна знаходиться в Києві, інша — у Львові. Лабораторія в Миколаєві буде орієнтована на південний регіон України.

«Трансплантація — це той вид лікування, який дає тяжко хворим пацієнтам шанс на життя. У нас є домовленості з іншими лікувальними закладами. У випадку, якщо з'являється потенційний донор, ми можемо провести на нашій базі трансплантацію, — розповів медичний директор з хірургічної допомоги Миколаївської клінічної лікарні Дмитро Бачинський. 

Станом на жовтень за проєктом укладено договори з підрядними організаціями. Вже проведена підготовка приміщення для встановлення нових систем електрики, вентиляції та кондиціонування повітря, водопостачання та каналізації, розпочато ремонтні роботи.

В приміщенні будуть створені окремі робочі зони та встановлене спеціалізоване обладнання, необхідне для проведення аналізів, зберігання та обробки біологічних матеріалів.

Крім того, поруч з будівлею медичного закладу планують побудувати сучасне протирадіаційне укриття. Роботи по проєкту вже розпочато.

Нагадаємо, що у двоповерховому лікувальному корпусі «Миколаївської обласної клінічної лікарні» планують капітально відремонтувати приміщення МРТ. На роботи готові виділити 4 мільйони 19 тисяч гривень.

Також повідомлялося, що у Миколаївському обласному клінічному госпіталі запрацювало сучасне відділення урології та загальної хірургії. 

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