На Миколаївщині вперше провели забір органів для трансплантації

На Миколаївщині вперше провели забір органів для трансплантації. Фото: Миколаївська обласна радаНа Миколаївщині вперше провели забір органів для трансплантації. Фото: Миколаївська обласна рада

У Миколаївській обласній клінічній лікарні вперше здійснили посмертний забір органів для трансплантації. До проведення операції долучилися спеціалісти Інституту серця МОЗ України та Першої міської лікарні Києва.

Про це повідомили в Миколаївській обласній раді.

У дописі зазначається, що доноркою стала пацієнтка, яка надійшла з гострим порушенням мозкового кровообігу за геморагічним типом. Попри лікування та проведене хірургічне втручання, її стан залишався критичним. За результатами консиліуму було констатовано смерть мозку.

Після консультацій близькі пацієнтки погодилися на мультиорганний забір. Інформацію внесли до національної системи трансплантаційного центру, де автоматично розподілили органи між медичними закладами для подальшої пересадки.

— Це дійсно важливий крок для нашого регіону, адже вперше ми стали частиною процесу, що дарує шанс на життя іншим людям. Трансплантація розвивається і на Миколаївщині, і надалі ми готові працювати в цьому напрямку, — наголосила директорка лікарні Ірина Шабільянова.

Під час транспортування тіла з реанімації до операційної медики вишикувалися у «коридор шани», віддавши належну повагу донорці.

«Коридор шани». Фото: Миколаївська обласна рада«Коридор шани». Фото: Миколаївська обласна рада

У лікарні подякували родині, яка в тяжкий момент прийняла непросте рішення — погодитися на донорство органів.

— Їхній вибір став прикладом справжньої людяності та милосердя, адже саме завдяки цьому кілька людей отримають шанс на одужання та нове життя. — написала Миколаївська обласна рада.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» повідомляли, що у міській лікарні №3 хірурги провели складну операцію — видалили міому матки вагою 6 кілограмів, яку пацієнтка носила в собі протягом 9 років.

Розпочато процес оновлення обласної символіки: відбулося перше засідання робочої групи
Громадам продовжили термін розробки планів розвитку територій: Антон Табунщик пояснив важливість для Миколаївщини
В межах роботи Ради ветеранів продовжуємо візити до громад, щоб бачити реальну ситуацію зсередини, — Ігор Щербина
В межах роботи Ради ветеранів продовжуємо візити до громад, щоб бачити реальну ситуацію зсередини, — Ігор Щербина
Громадам продовжили термін розробки планів розвитку територій: Антон Табунщик пояснив важливість для Миколаївщини
Розпочато процес оновлення обласної символіки: відбулося перше засідання робочої групи

