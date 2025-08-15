Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

  пʼятниця

    15 серпня, 2025

    Миколаїв

  • 15 серпня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 29.2° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві хірурги видалили шестикілограмову пухлину, яку жінка носила 9 років

Миколаївські лікарі провели рідкісну операцію та видалили 6-кілограмову міому. Фото: міська лікарня № 3Миколаївські лікарі провели рідкісну операцію та видалили 6-кілограмову міому. Фото: міська лікарня № 3 (+18)

У міській лікарні №3 хірурги провели складну операцію — видалили міому матки вагою 6 кілограмів, яку пацієнтка носила в собі протягом 9 років.

Про це повідомили на сторінці лікарні у Facebook.

Пацієнтка жила з цією пухлиною протягом 9 років. Утворення поступово збільшувалося, викликаючи значний дискомфорт та створюючи серйозну загрозу здоров’ю.

Операцію виконали хірурги Н. Часовенко, О. Ніколаєнко та С. Погосова. За словами медиків, подібні випадки зустрічаються вкрай рідко у сучасній практиці та потребують максимальної злагодженості всієї команди.

— Результат — успішне видалення пухлини, стабільний стан пацієнтки та нова сторінка її життя без болю та обмежень. Ми і надалі робитимемо все можливе , щоб пацієнти отримували медичну допомогу на найвищому рівні, а доброзичливий персонал подбає про ваше комфортне та затишне перебування у нашому закладі, — зазначили медики. 

Нагадаємо, що в Миколаївській обласній клінічній лікарні провели операцію з вилучення тромбу з судин головного мозку пацієнта.

В Миколаївській обласній клінічній лікарні почали проводити діагностику причини ішемічного інсульту. Лікарі можуть допомогти пацієнтам у перші 4-6 годин після появи перших симптомів.

Катарська компанія уклала угоду з Мінрозвитку щодо відновлення концесії порту «Ольвія» у Миколаєві

Під Миколаєвом загорілася суха трава та чагарники

План доброчесності Миколаєва писали 10 чиновників мерії, хоча донори радили залучити ГО та медіа

План доброчесності покликаний мінімізувати «фаворитизм» серед депутатів та чиновників мерії Миколаєва, — проєкт рішення

У Корабельному районі Миколаєва через обстріл зруйновано сім будинків, ще 125 — пошкоджені

