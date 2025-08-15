У Миколаєві хірурги видалили шестикілограмову пухлину, яку жінка носила 9 років

Миколаївські лікарі провели рідкісну операцію та видалили 6-кілограмову міому. Фото: міська лікарня № 3 (+18)

У міській лікарні №3 хірурги провели складну операцію — видалили міому матки вагою 6 кілограмів, яку пацієнтка носила в собі протягом 9 років.

Про це повідомили на сторінці лікарні у Facebook.

Пацієнтка жила з цією пухлиною протягом 9 років. Утворення поступово збільшувалося, викликаючи значний дискомфорт та створюючи серйозну загрозу здоров’ю.

Операцію виконали хірурги Н. Часовенко, О. Ніколаєнко та С. Погосова. За словами медиків, подібні випадки зустрічаються вкрай рідко у сучасній практиці та потребують максимальної злагодженості всієї команди.

— Результат — успішне видалення пухлини, стабільний стан пацієнтки та нова сторінка її життя без болю та обмежень. Ми і надалі робитимемо все можливе , щоб пацієнти отримували медичну допомогу на найвищому рівні, а доброзичливий персонал подбає про ваше комфортне та затишне перебування у нашому закладі, — зазначили медики.

