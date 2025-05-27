Єдині в регіоні: у Миколаївській обласній клінічній лікарні тепер діагностують причини ішемічного інсульту

Лікарі Миколаївської обласної клінічної лікарні працюють з ангеографом. Фото «МикВісті» надав Олександр Недєлєв

В Миколаївській обласній клінічній лікарні почали проводити діагностику причини ішемічного інсульту. Лікарі можуть допомогти пацієнтам у перші 4-6 годин після появи перших симптомів.

Про це у коментарі «МикВісті» повідомив лікар-нейрохірург обласної клінічної лікарні Олександр Недєлєв.

Для діагностики стану судин головного мозку пацієнтів у лікарні виконують церебральну ангіографію, а згодом планують проводити тромбоекстракцію при ішемічному інсульті — операцію з видалення тромбу головного мозку.

Церебральна ангіографія — це метод рентгенологічного дослідження судин головного мозку, який дає змогу візуалізувати судини, знаходити звуження, аневризми та інші патології. Це «золотий стандарт» при дослідженні судинних захворювань мозку, пояснив лікар-нейрохірург.

Лікарі Миколаївської обласної клінічної лікарні працюють з ангеографом. Фото «МикВісті» надав Олександр Недєлєв Лікарі Миколаївської обласної клінічної лікарні працюють з ангеографом. Фото «МикВісті» надав Олександр Недєлєв Лікарі Миколаївської обласної клінічної лікарні працюють з ангеографом. Фото «МикВісті» надав Олександр Недєлєв

У випадку ішемічного інсульту церебральна ангіографія допомагає лікарям з'ясувати, на якому рівні знаходиться тромб і дає можливість надалі видалити його.

— Ангіограф — це великий рентгенапарат, який в реальному часі показує стан судин. Коли я беру пацієнта в операційну, мені треба чітко знати, які інструменти я з собою беру і які розхідні матеріали я з собою беру. Для цього мені треба церебральна ангіографія, бо завдяки їй ми розуміємо обсяг втручання. Плюс у нас є сформована команда, яка пройшла навчання і має право цим займатися, а також набір спеціальних інструментів.Володіючи цією методикою далі ми можемо втручатися і при тромбозі судин, щоб дістати цей тромб, — розповів Олександр Недєлєв.

Лікар-нейрохірург Миколаївської обласної клінічної лікарні Олександр Недєлєв. Фото: «МикВісті»

Він пояснив, що такий метод діагностики допомагає встановити місцезнаходження тромба у судинах та надалі видалити його, щоб пацієнт міг одразу повернутись до повноцінного життя.

— Причина ішемічного інсульту — це блокування кровопостачання певної ділянки головного мозку, яка відповідає за певні функції: мовлення, рух кінцівок, симетрію обличчя і так далі. Завдячуючи цій методиці ми можемо забрати той тромб і кров вже буде йти до тієї ділянки головного мозку, яка була виключена, — пояснив лікар-нейрохірург.

Водночас, додав він, ця методика також допомагає в окремих випадках геморагічного інсульту, причиною якого переважно стає аневризма. Однак виявити її можна ще до появи проявів, пройшовши відповідне обстеження, каже Олександр Недєлєв.

— Якщо трапився геморагічний інсульт, то найчастішою його причиною скоріш за все є аневризма. Тобто це таке як випинання стінки судини, яке на тлі високого тиску або якогось фізичного перевантаження просто розривається. І кров, яка йде по судинам, починає виходити в тканину головного мозку. Якщо рідина накопичилась у мозку і починає давити, то приймається рішення, відкрито оперувати пацієнта чи не оперувати. Якщо розташування, об'єм вилитої крові незначний, то, в цілому, цей вид інсульту можна лікувати поки що консервативно. А згодом, коли вилив крові завершився і ця аневризма затромбувалась, ми можемо взяти пацієнта на обстеження і ось так інтервенційно (методом проколу, — прим.) дійти до цієї аневризми і заблокувати її, не проводячи трепанацію черепа, — пояснив Олександр Недєлєв.

Лікар-нейрохірург Миколаївської обласної клінічної лікарні Олександр Недєлєв. Фото: «МикВісті»

Нагадаємо, у Миколаївській міській лікарні швидкої медичної допомоги продовжують впроваджувати малоінвазивні методи лікування в хірургії. Один із останніх прикладів — вдала операція літньої пацієнтки.

Що таке ішемічний інсульт і чому він небезпечний?

Ішемічний інсульт виникає, коли припиняється кровопостачання певної ділянки мозку внаслідок закупорки судини тромбом або емболом. Це призводить до кисневого голодування і загибелі нейронів. Чим швидше пацієнт отримає допомогу, тим більше шансів на відновлення.

Ключові факти:

Ішемічні інсульти становлять до 80% усіх випадків інсульту.

Критичне вікно для надання допомоги — перші 4–6 годин після появи симптомів.

Симптоми: раптове оніміння обличчя або кінцівок, порушення мовлення, втрата координації.

Церебральна ангіографія: як діагностують стан судин мозку

Церебральна ангіографія — це метод візуалізації судин головного мозку за допомогою рентгену та контрастної речовини. Він дозволяє виявити тромб, аневризму або інші порушення кровообігу.

Навіщо проводять ангіографію: