Малоінвазивна хірургія в дії: миколаївські лікарі провели унікальну операцію при абсцесі печінки

У Миколаївській міській лікарні швидкої медичної допомоги продовжують впроваджувати малоінвазивні методи лікування в хірургії. Один із останніх прикладів — вдала операція літньої пацієнтки.

Як повідомили в міському управлінні охорони здоров'я, за останні роки це вже восьма подібна операція у відділенні, коли хірурги застосовують лапароскопію для лікування абсцесів печінки.

Завідувач хірургічного відділення Ігор Головін, який особисто проводив операцію, розповів деталі перебігу захворювання у пацієнтки.

— Хвора була госпіталізована з симптомами, які турбували її впродовж місяця — необґрунтована слабкість, знедужання, відсутність апетиту, важкість у правому підребер'ї, температура з тенденцією зростання до 39°C. Після проведення комп’ютерної томографії був встановлений діагноз — абсцес правої долі печінки великого розміру, — сказав Ігор Головін.

Він зазначив, що вже наступної доби після операції температура у пацієнтки нормалізувалася, з’явився апетит, жінка почувається добре і проходить подальше відновлення.

Миколаївські лікарі проводять операцію. Фото: міське управління охорони здоров'я

Щодо вибору методу лікування, хірург наголошує на перевагах саме лапароскопії. Хоча метод і не універсальний, Ігор Головін підкреслює, що відділення має значний досвід у використанні цієї техніки.

— Наше відділення має досвід лапароскопічного лікування хворих з абсцесами печінки різної етіології і локалізації. З 8 прооперованих хворих в двох випадках були множинні абсцеси обох долей печінки. Всі пацієнти були виписані здоровими, без ускладнень, — констатував завідуючий відділення.

Лікар також звернув увагу на важливість своєчасного звернення по медичну допомогу.

Нагадаємо, правління охорони здоров’я Миколаєва вийшло з ініціативою про зменшення кількості лікарень у місті з шести до трьох, об’єднавши їх.