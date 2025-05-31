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«Інсульт дуже сильно «помолодшав», — лікар-нейрохірург з Миколаєва розповів, що за останні роки з інсультом звертається більше молоді

Лікар-нейрохірург Миколаївської обласної клінічної лікарні Олександр Недєлєв. Фото: «МикВісті»Лікар-нейрохірург Миколаївської обласної клінічної лікарні Олександр Недєлєв. Фото: «МикВісті»

Від початку повномасштабної війни з інсультом до миколаївських лікарень почало звертатися більше молоді. 

Про це у коментарі «МикВісті» повідомив лікар-нейрохірург Миколаївської обласної клінічної лікарні Олександр Недєлєв.

— Інсультів авжеж стало більше, це по-перше. І по-друге, інсульт дуже сильно помолодшав по віку. В мене буквально кілька днів тому на консультацію приходив хлопець 1997 року народження (27 років, — прим.) з вже перенесеним інсультом два роки тому, — сказав Олександр Недєлєв

Лікар-нейрохірург радить пройти обстеження, щоб виключити ризики інсульту у майбутньому.  

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— Тому почніть буквально з початку. Зробіть КТ голови, зробіть МРТ голови, з'ясуйте чи є якісь там проблеми. А якщо у людини ще є в анамнезі у родичів якісь проблеми, то це 100% треба звернутися до лікаря і поступово обстежитись, — пояснив Олександр Недєлєв.

Нагадаємо, що в Миколаївській обласній клінічній лікарні почали проводити діагностику причини ішемічного інсульту. Лікарі можуть допомогти пацієнтам у перші 4-6 годин після появи перших симптомів.

Що таке ішемічний інсульт і чому він небезпечний?

Ішемічний інсульт виникає, коли припиняється кровопостачання певної ділянки мозку внаслідок закупорки судини тромбом або емболом. Це призводить до кисневого голодування і загибелі нейронів. Чим швидше пацієнт отримає допомогу, тим більше шансів на відновлення.

Ключові факти:

  • Ішемічні інсульти становлять до 80% усіх випадків інсульту.
  • Критичне вікно для надання допомоги — перші 4–6 годин після появи симптомів.
  • Симптоми: раптове оніміння обличчя або кінцівок, порушення мовлення, втрата координації.

Церебральна ангіографія: як діагностують стан судин мозку

Церебральна ангіографія — це метод візуалізації судин головного мозку за допомогою рентгену та контрастної речовини. Він дозволяє виявити тромб, аневризму або інші порушення кровообігу.

Навіщо проводять ангіографію:

  • Щоб точно визначити місце закупорки судини при ішемічному інсульті.
  • Для підготовки до тромбоекстракції — видалення тромбу.
  • Для діагностики аневризм, артеріовенозних мальформацій та інших патологій.

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