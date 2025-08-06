У Миколаївській області вперше провели операцію із вилучення тромбу з головного мозку: «Ми зробили так, щоб пацієнт не став інвалідом»

Лікар-нейрохірург Миколаївської обласної клінічної лікарні Олександр Недєлєв. Фото: «МикВісті»

В Миколаївській обласній клінічній лікарні провели операцію з вилучення тромбу з судин головного мозку пацієнта.

Про це у коментарі «МикВісті» повідомив лікар-нейрохірург обласної клінічної лікарні Олександр Недєлєв.

— Нарешті ми це зробили. Така операція була виконана вперше, вона єдина у Миколаєві та Миколаївській області, — сказав він.

Пацієнт надійшов до миколаївської лікарні з Очакова, повідомив Олександр Недєлєв.

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— До нас надійшов хворий, йому 53 роки. В нього трапився інсульт: була затромбована велика гілка судин мозку — та, що кровопостачала праву частину головного мозку. Тобто ліва частина пацієнта не працювала повністю: нога, рука, була асиметрія обличчя, виражена дизартрія, тобто він намагався говорити, але ніхто не розумів, що він хоче сказати, — розповів лікар-нейрохірург.

Перед тим як оперувати, пацієнту провели КТ-перфузію — тобто вид комп'ютерної томографії, який використовують для оцінки кровопостачання тканин, зокрема в головному мозку.

— Пацієнту було проведено контроль комп'ютерної томографії. І для того, щоб розширити так зване терапевтичне вікно для проведення операції тромбоекстракції, команда кабінету комп'ютерної томографії провела КТ-перфузію головного мозку. Ми і раніше її виконували. Але в даному випадку КТ-перфузію було проведено дуже оперативно, для того, щоб пацієнта було доставлено в операційну. Без цього дослідження ми не мали право пацієнта брати в операційну, — пояснили в лікарні.

Операція тривала близько двох годин. Її проводили лікар-нейрохірург Олександр Недєлєв та кардіоінтервенціоніст Володимир Мазепа.

— Пацієнт підпадав під терапевтичне вікно, ми йому зробили тромболізис, тобто ввели препарат, який повинен розплавити тромб, але, на жаль, тромб дуже великий і розплавитись не зміг. Тому було прийнято ось таке рішення, взяти пацієнта на операційний стіл і зробити тромбектомію, — пояснив Олександр Недєлєв.

Після операції, каже лікар, до головного мозку одразу повернулося кровопостачання і стан пацієнта покращився.

— У палаті, після того, як пацієнт почав відходити від наркозу, ми вже побачили, як повернулася до роботи його ліва нога. А потім, з часом, почала працювати вже й рука, повернулася можливість трішки чіткіше вимовляти свою думку. Дуже хороший у нас вийшов неврологічний результат. З грубого інсульту він перейшов до менш інвалідизуючого стану. Наразі пацієнт стабільний, ним займаються реабілітологи. Я дуже сподіваюсь, що все буде гаразд. У нас вийшло зробити так, щоб пацієнт не став інвалідом, а став на ніжки, зміг працювати, повернувся до соціального життя, — розповів Олександр Недєлєв.

Нагадаємо, що в Миколаївській обласній клінічній лікарні почали проводити діагностику причини ішемічного інсульту. Лікарі можуть допомогти пацієнтам у перші 4-6 годин після появи перших симптомів.

Лікар-нейрохірург також розповів, що ​​від початку повномасштабної війни з інсультом до миколаївських лікарень почало звертатися більше молоді.