 У Миколаєві збирають на лікування молодої мами з раком молочної залози III ступеня

  • середа

    17 грудня, 2025

  • 5.8°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 17 грудня , 2025 середа

  • Миколаїв • 5.8° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Діагностували рак молочної залози III ступеня: у Миколаєві відкрили збір на лікування 26-річної молодої мами

Тетяна Водоп’ян та її донькаТетяна Водоп’ян та її маленька донька

У Миколаєві 26-річній мешканці Тетяні Водоп’ян лікарі поставили важкий діагноз — інвазивна карцинома неспецифікованого типу молочної залози. Йдеться про агресивну форму раку.

Як зазначають близькі дівчини, онкологічна лікарня надає базову хіміотерапію безоплатно. Проте у випадку Тетяни такого лікування недостатньо — без спеціальних додаткових препаратів хворобу зупинити буде просто неможливо. Саме ці ліки дають їй шанс на одужання.

Вартість лише одного такого препарату становить 80 000 гривень за один курс хіміотерапії, а всього Тетяні необхідно пройти 16 курсів лікування. Першу хіміотерапія призначили вже на 16 грудня.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

«Без них хвороба буде прогресувати надто швидко. Ми боремося за життя молодої мами, яка хоче тільки одного — побачити, як росте її дитина,» — йдеться у повідомленні.

Знайомі та близькі Тетяни звертаються до небайдужих із проханням фінансово підтримати лікування дівчини.

Охочі допомогти Тетяні Водоп’ян можуть допомогти, переказавши кошти на:

Банку: https://send.monobank.ua/jar/2mbGYvEp6n

або

Картку: 4874100022759842

Результати консультаційних досліджень Тетяни Водопян.Результати консультаційних досліджень Тетяни Водоп’ян
Виписка з медичної картки Тетяни Водоп’янВиписка з медичної картки Тетяни Водоп’ян
План лікування Тетяни Водоп’янВисновок щодо ліків, які потребує дівчина та чек за один препарат
План лікування Тетяни Водоп’янЛіки, які потребує дівчина
План лікування Тетяни Водоп’янПлан лікування Тетяни Водоп’ян

«Дякуємо кожному, хто не проходить повз. У час, коли темно, людяність світить найяскравіше,» — наголосили друзі Тетяни.

Нагадаємо, раніше в дитячій лікарні Одеси врятували восьмирічну дитину з рідкісним заворотом шлунку, що загрожував її життю.

Останні новини про: Медицина

Україна вперше закупила інноваційний препарат для лікування агресивного раку шкіри
За тиждень на Миколаївщині народилися 66 немовлят, серед них — двійня
Минулого тижня на Миколаївщині через грип госпіталізували 136 людей
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві музею Верещагіна передали триптих «Козацька Атлантида», присвячений трагедії на Каховській ГЕС

Ірина Олехнович
новини

Гроші на очисні для Миколаєва виділили з держбюджету, а кредит ЄІБ можуть витратити на «додаткове обладнання»

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві хочуть передати соцжитло комунальному підприємству «Свій дім» на праві узуфрукта

Анна Гакман
новини

Міськрада Миколаєва попросить парламент підвищити зарплати працівникам культури Миколаєва

Аліна Квітко
новини

Сєнкевич пообіцяв підвищити на 30% зарплати працівникам музичних шкіл Миколаєва

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Медицина

Минулого тижня на Миколаївщині через грип госпіталізували 136 людей
За тиждень на Миколаївщині народилися 66 немовлят, серед них — двійня
Україна вперше закупила інноваційний препарат для лікування агресивного раку шкіри

Гроші на очисні для Миколаєва виділили з держбюджету, а кредит ЄІБ можуть витратити на «додаткове обладнання»

У Миколаєві хочуть передати соцжитло комунальному підприємству «Свій дім» на праві узуфрукта

9 годин тому

Коли Миколаїв отримає питну воду у кранах і скільки за неї доведеться платити?

Юлія Бойченко

Головне сьогодні