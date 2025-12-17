Діагностували рак молочної залози III ступеня: у Миколаєві відкрили збір на лікування 26-річної молодої мами

Тетяна Водоп’ян та її маленька донька

У Миколаєві 26-річній мешканці Тетяні Водоп’ян лікарі поставили важкий діагноз — інвазивна карцинома неспецифікованого типу молочної залози. Йдеться про агресивну форму раку.

Як зазначають близькі дівчини, онкологічна лікарня надає базову хіміотерапію безоплатно. Проте у випадку Тетяни такого лікування недостатньо — без спеціальних додаткових препаратів хворобу зупинити буде просто неможливо. Саме ці ліки дають їй шанс на одужання.

Вартість лише одного такого препарату становить 80 000 гривень за один курс хіміотерапії, а всього Тетяні необхідно пройти 16 курсів лікування. Першу хіміотерапія призначили вже на 16 грудня.

«Без них хвороба буде прогресувати надто швидко. Ми боремося за життя молодої мами, яка хоче тільки одного — побачити, як росте її дитина,» — йдеться у повідомленні.

Знайомі та близькі Тетяни звертаються до небайдужих із проханням фінансово підтримати лікування дівчини.

Охочі допомогти Тетяні Водоп’ян можуть допомогти, переказавши кошти на:

Банку: https://send.monobank.ua/jar/2mbGYvEp6n

або

Картку: 4874100022759842

Результати консультаційних досліджень Тетяни Водоп’ян

Виписка з медичної картки Тетяни Водоп’ян

Висновок щодо ліків, які потребує дівчина та чек за один препарат Ліки, які потребує дівчина План лікування Тетяни Водоп’ян

«Дякуємо кожному, хто не проходить повз. У час, коли темно, людяність світить найяскравіше,» — наголосили друзі Тетяни.

