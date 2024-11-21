У Миколаївській обласній клінічній лікарні відкрили сучасне реабілітаційне відділення

У обласній клінічній лікарні відкрили сучасне реабілітаційне відділення. Фото: Миколаївська обласна рада

У четвер, 21 листопада, відкрили реабілітаційне відділення на базі КНП «Миколаївської обласної клінічної лікарні» Миколаївської обласної ради після ремонту. Тут зробили сучасне відновлення, облаштували кабінети та палати спеціальними меблями й обладнанням для реабілітації пацієнтів.

Про це повідомляє Миколаївська обласна рада.

Проєкт реалізували за фінансової підтримки міжнародної організації Project HOPE. За попередніми розрахунками, нове відділення зможе щороку приймати близько 700 пацієнтів. Тут є палати для стаціонару, кабінети різноманітної терапії, а також спеціальна кухня, де пацієнти навчатимуться заново користуватися побутовим приладдям.

Антон Табунщик. Фото: Миколаївська обласна рада

Захід відбувся за участі голови Миколаївської обласної ради Антона Табунщика, першого заступника начальника Миколаївської ОВА Георгія Решетілова, заступника начальника Миколаївської ОВА Юрія Гранатурова, голови постійної комісії з питань соціальної політики, охорони здоров’я, материнства та дитинства, директорки обласної клінічної лікарні Ірини Шабільянової, начальниці управління охорони здоров’я Ірини Ткаченко, представників Project HOPE та медпрацівників реабілітаційного відділення.

«Дякую міжнародним партнерам за втілення такого дійсно вагомого проєкту для нашої області! Адже сюди приїжджають на лікування мешканці не лише Миколаївської області, а й Херсонської. До того ж, досі є дуже багато випадків мінно-вибухових травм та інших поранень через війну, тому всебічна реабілітація — це те, у чому в нашій області зараз є потреба», — зазначив Антон Табунщик.

У обласній клінічній лікарні відкрили сучасне реабілітаційне відділення. Фото: Миколаївська обласна рада

Відкриття відділення — значний крок у розвитку медичної допомоги в області. Це дає змогу не лише підвищити якість послуг, а й розширити можливості контрактування з НСЗУ та збільшити обсяги надання медичних послуг.

«У відділенні є усе необхідне для допомоги пацієнтам, які постраждали внаслідок бойових дій чи отримали травми. Реабілітологи відділення беруть участь у стажуванні, спрямованому на підвищення кваліфікації медичних працівників у сфері надання стаціонарної та амбулаторної реабілітаційної медичної допомоги, і вже готові робити все можливе для допомоги постраждалим», — додала директорка лікарні Ірина Шабільянова.

У обласній клінічній лікарні відкрили сучасне реабілітаційне відділення. Фото: Миколаївська обласна рада

У обласній клінічній лікарні відкрили сучасне реабілітаційне відділення. Фото: Миколаївська обласна рада

У обласній клінічній лікарні відкрили сучасне реабілітаційне відділення. Фото: Миколаївська обласна рада

У обласній клінічній лікарні відкрили сучасне реабілітаційне відділення. Фото: Миколаївська обласна рада

У обласній клінічній лікарні відкрили сучасне реабілітаційне відділення. Фото: Миколаївська обласна рада

У обласній клінічній лікарні відкрили сучасне реабілітаційне відділення. Фото: Миколаївська обласна рада

У обласній клінічній лікарні відкрили сучасне реабілітаційне відділення. Фото: Миколаївська обласна рада

У обласній клінічній лікарні відкрили сучасне реабілітаційне відділення. Фото: Миколаївська обласна рада

У обласній клінічній лікарні відкрили сучасне реабілітаційне відділення. Фото: Миколаївська обласна рада

У обласній клінічній лікарні відкрили сучасне реабілітаційне відділення. Фото: Миколаївська обласна рада

У обласній клінічній лікарні відкрили сучасне реабілітаційне відділення. Фото: Миколаївська обласна рада

Нагадаємо, у Миколаївському центрі первинної медико-санітарної допомоги №2 відремонтують укриття. На це планують витратити 8,2 мільйона гривень.