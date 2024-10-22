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На території поліклініки № 2 у Миколаєві планують відремонтувати укриття за ₴8,2 млн

Центр первинної медико-санітарної допомоги №2, де планують облаштувати укриття. Фото «МикВісті»Центр первинної медико-санітарної допомоги №2, де планують облаштувати укриття. Фото «МикВісті»

У Миколаївському центрі первинної медико-санітарної допомоги №2 відремонтують укриття. На це планують витратити 8,2 мільйона гривень. 

Відповідний тендер опублікували у системі публічних закупівель ProZorro.

Замовником виступив департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради. 

Проєкт передбачає створення 18 окремих приміщень у сховищі, а також виконання різноманітних ремонтних робіт, таких як монтаж дверей, фарбування стін, установка підйомників для інвалідів, керамічної плитки для підлоги, системи каналізації, а також санвузлів з усіма необхідними компонентами (унітази, мийки, душові кабіни тощо). Окрім того, передбачено монтаж світильників, включаючи аварійні, а також сигнальних ліхтарів із вказівниками «вхід», «вихід».

Завершити роботи підрядник має до 1 травня 2025 року.

Нагадаємо, що до центру первинної медико-санітарної допомоги №2, планують доєднати центр соціально-значущих хвороб. Таким чином створити девʼяту амбулаторію загальної практики сімейної медицини. 

Таке рішення пояснюють тим, що фінансування від Національної служби здоровʼя України на 2025 рік не покриє навіть 30% від потреб закладу на заробітну плату.

Також повідомлялось, що сім центрів первинної медико-санітарної допомоги у Миколаєві планують скоротити до двох або чотирьох закладів. Це дозволить економити міському бюджету до 27 мільйонів гривень на рік. 

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