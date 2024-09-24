Щоб уникнути банкрутства: у Миколаєві планують реорганізувати Центр соціально-значущих хвороб

Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 до якого хочуть приєднати Центр соціально-значущих хвороб. Фото «МикВісті»

У Миколаєві збираються реорганізувати комунальне некомерційне підприємство Центр соціально-значущих хвороб. Його хочуть приєднати до Центру первинної медико-санітарної допомоги №2, та створити девʼяту амбулаторію загальної практики сімейної медицини.

Проєкт рішення обговорювали під час засідання комісії Миколаївської міськради з питань охорони здоровʼя, пишуть «МикВісті».

Таке рішення пояснюють тим, що фінансування від Національної служби здоровʼя України на 2025 рік не покриє навіть 30% від потреб закладу на заробітну плату.

— Необхідність цього обумовлена тим, що з квітня цього року йде зниження отримання коштів Центром соціально-значущих хвороб від НСЗУ. Крім того, у вересні 2024 року НСЗУ оприлюднила вимоги до договорів з лікувальними закладами на 2025 рік. Згідно до них, Центр соціально-значущих хвороб з 6 договорів на медичне обслуговування зможе укласти лише два, сума коштів за цими договорами не покриє витрати закладу у 2025 році навіть на 30% від потреби на заробітну плату, — розповіла заступниця начальника управління комунального майна Тетяна Дмитрова.

Окрім того, відповідно до нових вимог до договорів від НСЗУ, у закладі охорони здоровʼя за основним місцем роботи повинно працювати мінімум 10 лікарів. Сьогодні у Центрі соціально-значущих хвороб працює усього 6.

Заступник директора управління охорони здоровʼя Микола Бережник пояснив, що заклад не може набрати молодих фахівців через відсутність можливості бронювання від мобілізації. Він повʼязав це з найнижчою заробітною платою серед усіх медичних закладів Миколаєва.

— На даний час у цьому закладі найнижча заробітна плата серед усіх закладів охорони здоровʼя Миколаєва. В середньому вона складає біля 10 тисяч гривень. Тобто, санітарка отримує приблизно 8 тисяч, а лікар — 12 тисяч. Через такий низький показник, цей заклад єдиний у Миколаєві не включений до переліку критичної інфраструктури. Тому вони не можуть взяти до себе молодих фахівців, особливо чоловіків, адже вони не підпадають під можливість бронювання. Маючи на даний час 6 лікарів за основним місцем роботи, вони не зможуть набрати ще 4, — сказав Микола Бережник.

Він розповів, що управління проводило зустріч з персоналом медичного закладу. За його словами, адміністрація Центру підтримує реорганізацію, оскільки наступного року заклад не зможе податися на більш ніж два пакети від НСЗУ. Через це Центр соціально-значущих хвороб збанкрутує і його доведеться зачинити.

Тетяна Дмитрова додала, що реорганізація не передбачає скорочення лікарів. Проєктом рішення передбачено, що увесь медичний та адміністративно-господарський склад медичного закладу працевлаштують.

— Після реорганізації не буде скорочено ні медичний персонал, ні адміністративно-господарський. Усі вони будуть працевлаштовані у ЦПМСД №2. А директор Центру соціально-значущих хвороб очолить новостворену амбулаторію на посаді завідуючої. Приєднання Центру врятує заклад від банкрутства та ліквідації, — пояснила вона.

Члени комісії підтримали рішення про реорганізацію Центру соціально-значущих хвороб та приєднання його до Центру первинної медико-санітарної допомоги №2. Проєкт рішення розглянуть на сесії Миколаївської міськради.

Нагадаємо, у квітні цього року Миколаївська обласна рада реорганізувала сім медичних закладів шляхом їх приєднання до трьох лікарень — обласної дитячої лікарні, фтизіопульмонологічного центру та обласної клінічної лікарні.

Одним з них стала обласна інфекційна лікарня, яка потребує дофінансування, зокрема по заробітним платам для лікарів. Її разом з центром паліативної допомоги приєднали до фтизіопульмонологічної лікарні. Під час обговорення колишня директорка закладу, депутатка Світлана Федорова звинуватила нинішнє керівництво закладу у тому, що своїми діями, починаючи з 2022 року інфекційну лікарню довели до занепаду.

Неналежний стан лікарень

Нагадаємо, що після критики президента Володимира Зеленського щодо стану палат у Миколаївській обласній дитячій лікарні розпочали ремонт хірургічного відділення та встановили у восьми палатах кондиціонери.

Після цієї нагоди голова Миколаївської ОВА Віталій Кім звернув увагу на низьку швидкість роботи тимчасової комісії облради з питань перевірки медустанов. Він також закликав миколаївців надсилати скарги та пропозиції щодо змін у медичній системі електронною поштою, щоб ці звернення розглянула відповідна група. Після анонімних скарг Віталій Кім анонсував звільнення головних лікарів медустанов у разі, якщо він переконається у їхній некомпетентності.

Також Віталій Кім призначив першого заступника голови Миколаївської облради Антона Табунщика відповідальним за виправлення недоліків у лікарнях, на які скаржились миколаївці.

Корупція у лікарнях

Вдруге глава ОВА наказав цю ситуацію через місяць і ще раз анонсував кадрові зміни. Причиною цього стала інша ситуація у медичній області: правоохоронці викрили масштабну схему заробітку на ухилянтах у Миколаївській обласній психлікарні.

Після цього суд обрав запобіжний захід поліцейському, який відповідав за пошук ухилянців. Однак досі не відбулося вручення підозри та вибір запобіжного заходу медикам, які брали участь у схемі незаконного заробітку, зокрема головному лікарю Віктору Тарану. Реагуючи на цю ситуацію, голова Миколаївської ОВА з медичної галузі Юрій Гранатуров заявив, що викрита схема в обласному центрі психічного здоров'я — поодинокий випадок у медичній сфері регіону. Він вважає, що управління охорони здоров'я ОВА не несе відповідальності за діяльність головного лікаря. У той же час він повідомив, що ДБР проведе додаткову перевірку в обласному центрі психічного здоров'я, щоб з'ясувати, чи інші лікарі причетні до корупційної схеми заробітку на ухилянтах. Пізніше стало відомо, що виконувач обов'язків директора Миколаївського обласного центру психічного здоров'я Віктор Таран, який за даними ДБР організував схему з виробництва довідок для ухилянтів, залишиться на посаді.

У березні 2024 року Служба безпеки України заявила про викриття чергової схеми з довідками для ухилянтів — на цей раз в обласному центрі медико-соціальної експертизи, яка «підтверджувала діагнози» та призначала групи інвалідності.

Скорочення лікарів

31 березня 2023 року редакція «МикВісті» з власних джерел отримала та опублікувала копію наказу головного лікаря лікарні швидкої медичної допомоги Олександра Дем'янова про скорочення штату співробітників. За його словами, це рішення пов'язане з недофінансуванням: цього року лікарня отримала від НСЗУ всього 91 мільйон гривень, тоді як минулого — 128 мільйонів гривень.

Реагуючи на цю публікацію, посадові особи почали масово заявляти, що це рішення не вплине на лікарів, що працюють, оскільки це стосується тільки вакансій. Водночас, в управлінні охорони здоров'я запевнили, що скорочення не вплине на якість обслуговування, а військовий губернатор пояснив це реформами в медицині.

Однак «МикВісті» провели власне розслідування і з'ясували, що такі запевнення виявилися неправдою. Виявилося, що перед колективом лікарні став вибір: скорочувати лікарів чи зменшувати заробітну плату. Таким чином, медперсонал лікарні, який цілодобово лікував тяжко поранених людей у перші місяці війни, змушений був погодитись на скорочення зарплат на 25%. Таке скорочення створює низку проблем, у тому числі в нейрохірургії залишилося працювати 6 нейрохірургів з 12. При цьому не всі мають право самостійно оперувати.

Проте у квітні стало відомо, що у Миколаївській лікарні швидкої допомоги скасували накази про перехід хірургів на 0,75 ставки.