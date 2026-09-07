Сєнкевич розкритикував Миколаївську ТЕЦ за пошкодження «зеленого паркану» на пр. Богоявленському

Мер назвав варварським пошкодження кущів під час ремонту ТЕЦ на пр. Богоявленському. Ілюстративне фото МикВісті

Миколаївська ТЕЦ під час ремонту по пр. Богоявленському пошкоджує зелений паркан і не завжди є можливість пересадити ці кущі. Мер Олександр Сєнкевич залишився незадоволеним цими роботами і назвав викопування рослин варварським.

Про це він сказав сьогодні, 7 вересня, під час апаратної наради у виконкомі Миколаївської міськради, передають «МикВісті».

Віцемер Юрій Андрієнко повідомив, що Миколаївська ТЕЦ планує завершити ремонт по пр. Богоявленському у жовтні. Міський голова зазначив, що під час цих робіт у зелених насадженнях утворилися дірки. І кущі викопують так, що їх неможливо пересадити.

— Не подобається мені, що ТЕЦ, коли на пр. Богоявленському копає, фактично знищує той зелений паркан, який у нас ріс багато років. Ми його ростили, підрізали, формували і зараз в ньому з'являються дірки, які вже не поновляться. Фактично треба висаджувати заново. Тобто так теж по-варварськи викопують, навіть без можливості майбутньої пересадки. Знаєте, як можна ковшом взяти, перенести кудись, копнуть, поставити туди. Приросте — приросте, не приросте — не приросте. Я так розумію, вони просто знищуються. Ведеться робота, як то кажуть, без збереження цих зелених насаджень, — сказав мер.

Олександр Сєнкевич звернувся до КП «Миколаївські парки», що у місцях, де були розриття, потрібно буде відновити зелені насадження. Також він висловив сподівання, що у найближчі 20-25 років ремонт після заміни мереж не знадобиться.

Крім того, міський голова поставив питання щодо ремонту на вулиці Пограничній. Заступник директора Миколаївської ТЕЦ Роман Шкода підтвердив, що підприємство проводить там ремонт.

— Я вже думав, ви закінчили історію з Пограничною, — сказав мер.

— Ні. Дійшли до ділянки, яка у дуже поганому стані. Вирішили продовжити заміну, — сказав представник ТЕЦ.

Ремонт ТЕЦ на одній з ділянок по вул. Пограничній. Фото: МикВісті

Також згадали про ремонтні роботи на перехресті вул. Ігоря Бедзая та 3-я Слобідська. У ТЕЦ запевнили, що вони завершили всі роботи. Але продовжує ремонт водоканал.

— Ми продовжуємо. Підрядник у жовтні закінчує, — повідомив директор КП «Миколаївводоканал» Геннадій Ізюмов.

Нагадаємо, на перетині вулиць 3-ї Слобідської та Ігоря Бедзая досі залишається огородженою ділянка, де мають провести ремонтні роботи. У липні водоканал казав, що підрядника ще обирають, але ремонт збираються завершити до кінця року.