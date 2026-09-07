Сєнкевич розкритикував Миколаївську ТЕЦ за пошкодження «зеленого паркану» на пр. Богоявленському
-
- Юлія Лук’яненкоРепортерка
-
-
Миколаївська ТЕЦ під час ремонту по пр. Богоявленському пошкоджує зелений паркан і не завжди є можливість пересадити ці кущі. Мер Олександр Сєнкевич залишився незадоволеним цими роботами і назвав викопування рослин варварським.
Про це він сказав сьогодні, 7 вересня, під час апаратної наради у виконкомі Миколаївської міськради, передають «МикВісті».
Віцемер Юрій Андрієнко повідомив, що Миколаївська ТЕЦ планує завершити ремонт по пр. Богоявленському у жовтні. Міський голова зазначив, що під час цих робіт у зелених насадженнях утворилися дірки. І кущі викопують так, що їх неможливо пересадити.
Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.
Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.
Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим
Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.
— Не подобається мені, що ТЕЦ, коли на пр. Богоявленському копає, фактично знищує той зелений паркан, який у нас ріс багато років. Ми його ростили, підрізали, формували і зараз в ньому з'являються дірки, які вже не поновляться. Фактично треба висаджувати заново. Тобто так теж по-варварськи викопують, навіть без можливості майбутньої пересадки. Знаєте, як можна ковшом взяти, перенести кудись, копнуть, поставити туди. Приросте — приросте, не приросте — не приросте. Я так розумію, вони просто знищуються. Ведеться робота, як то кажуть, без збереження цих зелених насаджень, — сказав мер.
Олександр Сєнкевич звернувся до КП «Миколаївські парки», що у місцях, де були розриття, потрібно буде відновити зелені насадження. Також він висловив сподівання, що у найближчі 20-25 років ремонт після заміни мереж не знадобиться.
Крім того, міський голова поставив питання щодо ремонту на вулиці Пограничній. Заступник директора Миколаївської ТЕЦ Роман Шкода підтвердив, що підприємство проводить там ремонт.
— Я вже думав, ви закінчили історію з Пограничною, — сказав мер.
— Ні. Дійшли до ділянки, яка у дуже поганому стані. Вирішили продовжити заміну, — сказав представник ТЕЦ.
Також згадали про ремонтні роботи на перехресті вул. Ігоря Бедзая та 3-я Слобідська. У ТЕЦ запевнили, що вони завершили всі роботи. Але продовжує ремонт водоканал.
— Ми продовжуємо. Підрядник у жовтні закінчує, — повідомив директор КП «Миколаївводоканал» Геннадій Ізюмов.
Нагадаємо, на перетині вулиць 3-ї Слобідської та Ігоря Бедзая досі залишається огородженою ділянка, де мають провести ремонтні роботи. У липні водоканал казав, що підрядника ще обирають, але ремонт збираються завершити до кінця року.
Останні новини про: Олександр Сєнкевич
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.