На Тилігульському лимані провели форум «TILIGUL CONNECT 2026», щоб підтримати крафтовий та ветеранський бізнес

Регіональний форум «TILIGUL CONNECT 2026» на Тилігульському лимані 5 вересня. Фото: МикВісті

У суботу, 5 вересня, на Тилігульському лимані в Миколаївській області відбувся регіональний форум «TILIGUL CONNECT 2026», присвячений розвитку малого та середнього, крафтового й ветеранського бізнесу, а також підтримки туризму в області.

Про це повідомляє кореспондентка «МикВісті».

Під час форуму учасники могли відвідати ярмарок із продукцією місцевих крафтових виробників, скуштувати місцеві вина та поспілкуватися з підприємцями. Також відбулася презентація створення Крафтового кластеру Миколаївщини «Mykolaiv Origin» та підписання відповідного меморандуму. Окремо підписали меморандум про створення туристичного бренду Миколаївської області.

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До Дня підприємця також нагородили представників бізнесу Миколаївщини. Після офіційної частини учасники долучилися до панельних дискусій про розвиток туризму та крафтового виробництва, а також ветеранського підприємництва.

Виконувач обов’язків голови Миколаївської ОВА Георгій Решетілов зазначив, що попри війну область має продовжувати розвивати економіку та підтримувати підприємців.

— Миколаївщина щодня працює, живе в умовах війни. Ми щодня маємо безпекові ризики. Але, незважаючи на всі безпекові ризики, ми відновлюємо зруйноване, працюємо над стійкістю нашої області. Я підтримую чітку позицію Миколаївської обласної військової адміністрації, що війна не повинна ставити на паузу життя Миколаївської області, — сказав Георгій Решетілов.

За його словами, одним із напрямів такої роботи є підтримка бізнесу та залучення інвестицій. Окремо він відзначив крафтових виробників.

— Ви робите Миколаївщину індивідуальною. Я дякую Данії. Це наш стратегічний партнер і це точно не тільки про війну. Це про розвиток Миколаївської області», — додав він.

Регіональний форум «TILIGUL CONNECT 2026» на Тилігульському лимані 5 вересня. Фото: МикВісті

Георгій Решетілов також повідомив, що з 2022 року до області повернулися або переїхали 1175 суб’єктів підприємницької діяльності.

Перший заступник міністра у справах ветеранів України Сергій Рикун говорив про розвиток ветеранського підприємництва та можливість для ветеранів реалізувати себе після повернення до цивільного життя. За його словами, держава має підтримувати ветеранів не лише соціальними виплатами, а й створювати можливості для розвитку власної справи.

— Крафт — це завжди про людей. Про тих людей, які талановиті, наполегливі, які своїми руками роблять щось дуже важливе і корисне. Саме такими є наші ветерани, захисники і захисниці, які, повертаючись до цивільного життя, частина з них стає підприємцями, відкриває власний бізнес. Ветерани можуть стати тим драйвером економіки, починаючи з посилення громад і закінчуючи посиленням економіки країни в цілому, — зазначив він.

Крім того, до форуму долучився надзвичайний і повноважний посол Королівства Данія в Україні Томас Лунт Серенсен. Він зазначив, що форум є частиною ширшої підтримки України з боку Данії. Він також наголосив, що Данія планує продовжувати допомогу Україні стільки, скільки це буде необхідно.

— Цей захід — лише невеличка частина загальної підтримки Данії України. І ми поруч з Україною з самих перших днів. Ми надаємо значну військову підтримку Україні. Ми поруч з Україною з самих перших днів і намагаємося та надаємо значну військову підтримку Україні у вигляді літаків F-16, САУ «Богдана», ракет «Гарпун». Я хочу повторити слова мого прем'єр-міністра, який сказав це 23 серпня на одному з військових заводів. Ми вимірюємо нашу допомогу не в днях, місяцях чи роках. Ми вимірюємо її в обіцянці, що будемо надавати допомогу доти, доки вона буде необхідна, — сказав Томас Лунт Серенсен.

Надзвичайний і повноважний посол Королівства Данія в Україні Томас Лунт Серенсен. Фото: МикВісті

Голова Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду говорив про значення крафтового виробництва для громад та регіональної економіки. Він також назвав серед необхідних умов розвитку крафтового виробництва інфраструктуру, підтримку підприємців, залучення інвестицій та міжнародних партнерів.

— Крафтове виробництво — це все ж таки місце, де виготовляється новий продукт. Це там, де щось нове починає своє життя. Там, де є бренд, там, де є реклама того міста, де ми знаходимося. Тому це дуже важливо, в тому числі і для громад, де виробляється той чи інший продукт. Це дуже перспективно. Але перспектива — це велика робота. Це і інфраструктура, і підтримка підприємців, і залучення інвестицій, залучення міжнародних партнерів для того, щоб створювати той чи інший продукт. Це реклама, це бренд. Це багато всього, що надає можливості розвивати той чи інший продукт саме в цьому місці, саме в цій області, — зазначив Олександр Гайду.

Окремо він згадав ухвалені парламентом закони про вино та продукти виноградарства, крафтове й органічне виробництво, які, за його словами, мають сприяти виходу українських виробників на міжнародні ринки.

Член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики Максим Дирдін також наголосив на необхідності підтримувати українських виробників та зберігати наявний бізнес.

— Сьогоднішній захід дозволить поєднати комунікацію між бізнесом і владою. І наше завдання як держави та регіональної влади — не тільки розвивати і створювати нові робочі місця та підприємства, а й зберігати ті виробничі потужності та бізнес, які зараз є. Повернення наших захисників і захисниць — це теж має бути підтримка з боку держави. Ми її розвиваємо і підтримуємо, щоб військові, повертаючись із фронту, мали можливість отримати підтримку центральної та регіональної влади для розвитку власного бізнесу», — сказав Максим Дирдін.

Регіональний форум «TILIGUL CONNECT 2026» на Тилігульському лимані 5 вересня. Фото: МикВісті

Голова Миколаївської обласної ради Антон Табунчик говорив про необхідність співпраці між різними рівнями влади, бізнесом та міжнародними партнерами.

— Миколаївщина, гості запрошені, вітаю вас. Тилігул — це дійсно дивовижне місце. Тилігул об'єднує. І сьогодні в рамках форуму «Тилігул Коннект» ми дійсно об'єднали всі гілки влади — від найвищих щаблів до місцевого самоврядування: сільських, селищних, районних представників органів місцевого самоврядування. Також сьогодні з нами присутня майже в повному складі команда нашого постійного партнера — Королівства Данії. Дякуємо народу Королівства Данії, дякуємо Надзвичайному і Повноважному Послу та вашій великій потужній команді. Ви зробили для Миколаївщини багато, і ми це все відчуваємо. Дякуємо і цінуємо. Окремі слова вдячності нашим підприємцям, нашим крафтовим виробникам. Дякую за те, що ви залишаєтеся в Україні попри всі труднощі, продовжуєте працювати, зберігати робочі місця, створювати нові й розвиватися, — Антон Табунщик.

Постійний представник ПРООН в Україні Ауке Лотсма зазначив, що організація разом із Данією підтримує Миколаївщину, зокрема місто Миколаїв та прифронтові громади області. За його словами, під час форуму планували говорити про розвиток туризму, підтримку ветеранів, а також малого та середнього крафтового бізнесу.

— Ми підтримуємо Миколаївську область, саме місто Миколаїв і особливо прифронтові громади Миколаївщини. Сьогодні ми будемо говорити про розвиток туризму в Миколаївщині, про підтримку ветеранів, про підтримку малого та середнього крафтового бізнесу. І дуже добре, що в нас є нагода говорити про це в такому чудовому місці Миколаївщини, — сказав Ауке Лотсма.

Постійний представник ПРООН в Україні Ауке Лотсма. Фото: МикВісті

Секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько розповів, що в межах форуму на березі Тілігульського лиману організували виставку-ярмарок із фудтраками та іншими заходами, де крафтові виробники області могли представити свою продукцію.

— Саме такі заходи, підтверджують те, що наше місто, наша область є незламними. Незважаючи ні на що, ми продовжуємо робити свою справу, — зазначив Дмитро Фалько.

Представник Посольства Королівства Данія в Україні Якоб Торрільд Хансен зазначив, що Данія підтримала проведення форуму організаційно та фінансово. Він пояснив, що захід став можливістю представити виноробів і крафтових виробників області та показати потенціал Миколаївщини.

— Ми вирішили підтримувати цей захід організаційно, фінансово, тому що тут збирається дуже багато виноробів, крафтових виробників. І ми маємо шанс показати, на що спроможна наша область, — сказав Якоб Торрільд Хансен.

Він також розповів, що Данія використовує різні фінансові інструменти для підтримки підприємців, зокрема гранти, кредити та пільгове фінансування. За словами Хансена, малі підприємства відіграють важливу роль в економіці, оскільки створюють робочі місця та сплачують податки, які спрямовуються на потреби держави, області та міст.

— Малі підприємства — це дуже важливі роботодавці. Вони у сукупності платять багато податків, які йдуть на потреби держави, області та міст. І це майбутнє Миколаївщини», — додав Якоб Торрільд Хансен.

Регіональний форум «TILIGUL CONNECT 2026» на Тилігульському лимані 5 вересня. Фото: МикВісті

Менеджер ГО «Центр освіти дорослих «Південь» Руслана Сікаленко, наголосила на важливості підтримки крафтових виробників та тих, хто працює з нематеріальною культурною спадщиною регіону.

— Мені дуже радісно від того, що обласна державна адміністрація розуміє цінність крафтовиків і безпосередньо тих, хто займається просуванням нематеріальної культурної спадщини та відроджує наші традиції», — зазначила Руслана Сіколенко.

Вона підкреслила, що крафтове виробництво має значення не лише для економіки, а й для формування ідентичності Миколаївщини.

— Це податки в першу чергу, це ідентичність. І ми заявляємо зовсім по-іншому про Миколаївщину, ми розповідаємо про неї, підтримуємо тим самим економіку, — сказала Руслана Сіколенко.

Також вона висловила сподівання, що після завершення війни в області активно розвиватиметься ветеранський крафтовий бізнес.

— Я гадаю, що після війни у нас буде дуже багато ветеранського крафтового бізнесу. Я на це сподіваюся, — додала Руслана Сіколенко.

Під час форуму також презентували створення Крафтового кластеру Миколаївщини «Mykolaiv Origin». Георгій Решетілов та ректор Миколаївського національного аграрного університету В’ячеслав Шебанін підписали меморандум про його створення.

Крім того, Георгій Решетілов та голова ГО «Brand Ukraine» Марія Липяцька підписали меморандум про створення туристичного бренду Миколаївської області.

Окремо учасники форуму провели панельну дискусію про інтеграцію туристичного сектору та крафтового виробництва Миколаївщини, а також обговорили розвиток ветеранського підприємництва як складової реінтеграції.

Фоторепортаж

Регіональний форум «TILIGUL CONNECT 2026» на Тилігульському лимані 5 вересня. Фото: МикВісті

Регіональний форум «TILIGUL CONNECT 2026» на Тилігульському лимані 5 вересня. Фото: МикВісті

Регіональний форум «TILIGUL CONNECT 2026» на Тилігульському лимані 5 вересня. Фото: МикВісті

Регіональний форум «TILIGUL CONNECT 2026» на Тилігульському лимані 5 вересня. Фото: МикВісті

Регіональний форум «TILIGUL CONNECT 2026» на Тилігульському лимані 5 вересня. Фото: МикВісті

Регіональний форум «TILIGUL CONNECT 2026» на Тилігульському лимані 5 вересня. Фото: МикВісті

Регіональний форум «TILIGUL CONNECT 2026» на Тилігульському лимані 5 вересня. Фото: МикВісті

Регіональний форум «TILIGUL CONNECT 2026» на Тилігульському лимані 5 вересня. Фото: МикВісті

Регіональний форум «TILIGUL CONNECT 2026» на Тилігульському лимані 5 вересня. Фото: МикВісті

Регіональний форум «TILIGUL CONNECT 2026» на Тилігульському лимані 5 вересня. Фото: МикВісті

Регіональний форум «TILIGUL CONNECT 2026» на Тилігульському лимані 5 вересня. Фото: МикВісті

Регіональний форум «TILIGUL CONNECT 2026» на Тилігульському лимані 5 вересня. Фото: МикВісті

Регіональний форум «TILIGUL CONNECT 2026» на Тилігульському лимані 5 вересня. Фото: МикВісті

Регіональний форум «TILIGUL CONNECT 2026» на Тилігульському лимані 5 вересня. Фото: МикВісті

Регіональний форум «TILIGUL CONNECT 2026» на Тилігульському лимані 5 вересня. Фото: МикВісті

Регіональний форум «TILIGUL CONNECT 2026» на Тилігульському лимані 5 вересня. Фото: МикВісті

Регіональний форум «TILIGUL CONNECT 2026» на Тилігульському лимані 5 вересня. Фото: МикВісті

Регіональний форум «TILIGUL CONNECT 2026» на Тилігульському лимані 5 вересня. Фото: МикВісті

Регіональний форум «TILIGUL CONNECT 2026» на Тилігульському лимані 5 вересня. Фото: МикВісті

Регіональний форум «TILIGUL CONNECT 2026» на Тилігульському лимані 5 вересня. Фото: МикВісті

Регіональний форум «TILIGUL CONNECT 2026» на Тилігульському лимані 5 вересня. Фото: МикВісті

Регіональний форум «TILIGUL CONNECT 2026» на Тилігульському лимані 5 вересня. Фото: МикВісті

Регіональний форум «TILIGUL CONNECT 2026» на Тилігульському лимані 5 вересня. Фото: МикВісті

Регіональний форум «TILIGUL CONNECT 2026» на Тилігульському лимані 5 вересня. Фото: МикВісті

Регіональний форум «TILIGUL CONNECT 2026» на Тилігульському лимані 5 вересня. Фото: МикВісті

Регіональний форум «TILIGUL CONNECT 2026» на Тилігульському лимані 5 вересня. Фото: МикВісті

Регіональний форум «TILIGUL CONNECT 2026» на Тилігульському лимані 5 вересня. Фото: МикВісті

Нагадаємо, що упродовж 7–9 серпня на Миколаївщині відбулися регіональні молодіжні ігри Tiligul Games-2026, які зібрали понад 350 учасників. 8 серпня в рамках заходу провели перше засідання Миколаївського регіонального молодіжного конгресу за участі міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича, голови обласної ради Антона Табунщика та виконувача обов’язків начальника ОВА Георгія Решетілова.