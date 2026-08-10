Сєнкевич, Табунщик та Решетілов провели засідання з «молодіжними конгресменами» на березі Тилігулу

Миколаївські політики діляться порадами з молодими «конгресменами». Фото: Миколаївська ОВА

Упродовж 7–9 серпня на Миколаївщині відбулися регіональні молодіжні ігри Tiligul Games-2026, які зібрали понад 350 учасників. 8 серпня в рамках заходу провели перше засідання Миколаївського регіонального молодіжного конгресу за участі міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича, голови обласної ради Антона Табунщика та виконувача обов’язків начальника ОВА Георгія Решетілова.

Про перебіг «Тилігульських ігор» повідомили Миколаївська ОВА та обласна рада. Окремо про захід розповів у своєму дописі міський голова Олександр Сєнкевич.

Керівник партії "Слуга народу" на Миколаївщині Антон Табунщик ділиться політичним досвідом з молодими конгресменами. Фото: Миколаївська ОВА Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич спілкується з молоддю на Тилігульскому лимані. Фото: Миколаївська ОВА

Засідання молодіжного конгресу Миколаївщини на Тилігулі. Фото: Миколаївська ОВА

Делегати затвердили чотири постійні комісії, утворили операційну команду та пресслужбу й визначили пріоритетні напрями роботи Конгресу на 2026–2027 роки. Комісії працюватимуть над питаннями молодіжної політики, освіти, самореалізації та економічних можливостей молоді, безпеки й національної стійкості, ветеранської політики, міжнародного співробітництва та партнерств.

На заході представники козацької організації вручили грамоти Георгію Решетілову та Антону Табунщику, а міському голові Олександру Сєнкевичу подарували книгу.

Георгій Решетілов отримав грамоту від представників козацької організації. Фото: Миколаївська ОВА Момент вручання книги Олександру Сєнкевичу. Знімок з відео: Миколаївська обласна рада Антон Табунщик отримав грамоту від представників козацької організації. Фото: Миколаївська обласна рада

Крім засідання молодіжного конгресу, програма Tiligul Games-2026 включала спортивні змагання, дебати, тренінги та інші активності. Зокрема, учасники змагалися в українському рукопаші «Спас» у форматі «Лава на лаву», долучалися до регати «Вітрила єдності» та спортивних естафет.

Для молоді провели дебатний турнір за британським форматом, тренінги з лідерства та командотворення, а також заходи з розвитку студентського самоврядування. На «Ночівлі молодіжної роботи» учасники обмінювалися практиками та напрацюваннями для громад.

Tiligul Games-2026 присвятили Міжнародному дню молоді. На локаціях працювали скеледром, аквагрим, майстер-класи та польова кухня.

Судячи з логотипів на банері заходу, «Тилігульські ігри» відбувалися за підтримки уряду Німеччини, німецького державного банку розвитку KfW, Дитячого фонду ООН UNICEF та громадської організації «Десяте квітня».

Антон Табунщик та Георгій Решетілов на Тилігулі. Фото: Миколаївська ОВА

Раміль Агабеков та Антон Табунщик разом з іншими учасниками виконують вправи під час розминки. Фото: Миколаївська ОВА

Андрій Скороход, чия ГО отримала 4,1 млн грн від міського департаменту соцзахисту на послуги «асистента дитини» у школах і дитсадках. Фото: Миколаївська ОВА

Антон Табунщик разом з молоддю виконує спортивні вправи. Фото: Миколаївська обласна рада

Голова фракції «Слуга народу» у Миколаївській міській раді Раміль Агабеков та голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик виконують випади. Знімок з відео: Миколаївська обласна рада

Раміль Агабеков та Антон Табунщик віджимаються. Знімок з відео: Миколаївська обласна рада

Учасники Tiligul Games. Фото: Миколаївська обласна рада Керівник Миколаївської ОВА Георгій Решетілов під час нагородження переможців. Фото: Миколаївська обласна рада

Голова партії "Слуга народа" на Миколаївщині Антон Табунщик. Фото: Миколаївська обласна рада

Антон Табунщик у футболці "Спорт для всіх". Фото: Миколаївська обласна рада

"Слуги народу" Антон Табунщик та Раміль Агабеков на Тилігулі. Фото: Миколаївська обласна рада

Депутат облради від "Пропозиції" Олександр Мосін. Фото: Миколаївська обласна рада

Миколаївські політики після засідання молодіжного конгресу: Олександр Сєнкевич, Георгій Решетілов, Антон Табунщик, Раміль Агабеков. Фото: Миколаївська ОВА

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич та представники Матвіївського будинку культури, які годували учасників матвіївським борщем з бичками. Фото: Миколаївська ОВА

Учасники Tiligul Games. Фото: Миколаївська ОВА

Приготування Матвіївського борщу з бичками. Фото: Миколаївська ОВА

Антон Табунщик під час нагородження переможців. Фото: Миколаївська ОВА

Георгій Решетілов та Антон Табунщик на Тилігулі. Фото: Миколаївська ОВА

Голова Миколаївської РВА Максим Кошаба, депутат облради Олександр Мосін, заступник голови Миколаївської РВА Раміль Агабеков та громадський активіст Андрій Скороход

"Слуга народу" Раміль Агабеков та тво голови Миколаївської ОВА Георгій Решетілов. Фото: Миколаївська ОВА

Учасники Тилігульських ігор. Фото: Миколаївська ОВА

Голова Миколаївської облради Антон Табунщик: Фото: Миколаївська облрада

Учасники Тилігульських ігор. Фото: Миколаївська обласна рада

Нагадаємо, у 2026 році на Миколаївщині сформували дорадчий орган молодіжного представництва - конгрес. 23 червня 2026-го в Миколаєві відбулися установчі збори Миколаївського регіонального молодіжного конгресу — тоді Кім взяв участь у перших зборах «молодіжних конгресменів» Миколаївщини. Орган стане частиною загальноукраїнської системи молодіжного представництва при президентові України.

Вже 9 липня 2026-го Кім затвердив і оприлюднив повний склад Миколаївського регіонального молодіжного конгресу.