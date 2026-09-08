У селищі під Миколаєвом залишився один сімейний лікар на майже 3 тис. жителів

В амбулаторії селища Полігон залишився один сімейний лікар. Ілюстративне фото cmsd.com.ua

В амбулаторії у селищі Полігон, що під Миколаєвом, бракує медиків. Єдиний сімейний лікар перевівся на пів ставки, тому з ним можуть укласти декларацію менше половини жителів, а іншим потрібно шукати в інших населених пунктах.

Про це йшлося на засіданні двох комісій Миколаївської облради, пишуть «МикВісті».

Питання щодо роботи амбулаторії у Полігоні підняла депутатка Ольга Григор’єва («За майбутнє»). На засіданні комісії з питань охорони здоров'я звернення депутатки не стали зачитувати, але дали рекомендації. Депутатка Олена Масалітіна («Європейська солідарність») зауважила, що амбулаторія входить до первинної ланки медицини, тому у першу чергу відповідальний за неї директор. Облрада не може впливати на призначення лікарів.

Начальниця Управління охорони здоров'я Миколаївської ОВА Ірина Ткаченко розповіла, що сімейний лікар влаштувався на роботу в інший заклад, тому в амбулаторії він залишився на пів ставки і працює тільки ввечері. В управлінні була зустріч депутати Ольги Григор’євої та керівника амбулаторії, де обговорили ситуацію і протягом двох тижнів мали зустрітися окремо, щоб виробити спільні пропозиції.

Комісія з питань охорони здоров'я Миколаївської облради. Скриншот з трансляції

В цілому комісія рекомендувала спільну роботу самої сільської ради та амбулаторії, сільській раді затвердити конкретний план вирішення проблеми з браком лікарів. А Мішково-Погорілівській сільській раді як власнику амбулаторії рекомендували розглянути можливість її фінансового забезпечення.

На бюджетній комісії облради депутатка Ольга Григор'єва вже розповіла суть проблеми. За її словами, амбулаторія перебуває у поганому стані. Тому вона запропонувала в обласному бюджеті на наступний рік передбачити кошти для ремонту або будівництва амбулаторії у Полігоні. Місцева громада, за словами депутатки, зараз не потягне ці гроші через обстріли.

— Там умови дуже складні. Зараз Шевченківська громада переживає дуже важкий період. Можливо, що вони б і самі якось впорались з цими витратами. Але після оцих останніх прильотів, коли одне з основних підприємств, яке формує бюджет сільської громади, зруйновано, і мабуть, 30% буде недостатньо коштів для долучення в бюджет громади. Тому підтримка обласного бюджету була би дуже цільова і правильна для підтримки людей, для надання послуг, — зауважила депутатка.

Вона розповіла, що у селищі живе майже 3 000 людей, серед яких 438 дітей, 17 немовлят. Але працює лише один лікар на пів ставки ввечері, що незручно

— Також на стелях дірки, з яких падає на пацієнтів. Треба зробити ремонт. Хотілось би, щоб все-таки люди отримували ці послуги і в достатньо комфортних умовах і щоб робота була медичної сімейної амбулаторії налагоджена, оскільки це є вимоги нашого законодавства, — зауважила Ольга Григор'єва.

Бюджетна комісія Миколаївської облради. Скриншот з трансляції

Також вона запропонувала, що до роботи амбулаторії можна залучати лікарів з Херсонщини.

— У зв'язку з тим, що лікар на пів ставки працює, тільки 900 мешканців мали змогу заключити договори на обслуговування. А всі інші повинні шукати собі лікарів десь за межами громади. Це Воскресенськ, що дуже незручно по маршрутах, чи в Миколаєві, — зазначила депутатка.

Вона додала, що житло медикам можуть надати у Котляревській громаді і Полігоні.

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Звернення депутатки, зокрема стосовно фінансування ремонту, мають розглянути на сесії Миколаївської облради.

Нагадаємо, депутатка Олена Масалітіна заявила, що на Миколаївщині лікарням бракує медиків, а частина молодих спеціалістів після інтернатури не приходить працювати в заклади області. Для працевлаштування на Миколаївщині підготували 200 місць для лікарів-інтернів. Але обрали область тільки 44 випускники через різні фактори, зокрема безпекові.

Також повідомлялося, що у медичних закладах Миколаївської області бракує 480 лікарів. Регіон потребує сімейних лікарів, анестезіологів, терапевтів та педіатрів.

Найбільший кадровий голод спостерігається у сільських громадах. Серед багатопрофільних лікарень найнижчий рівень укомплектованості мають Врадіївська центральна районна лікарня — 36,9%, Братська лікарня — 37,7%, Новоодеська багатопрофільна лікарня — 40%, а також медзаклади Березнегуватого, Очакова, Снігурівки та Арбузинки, де заповнено менше половини лікарських посад.