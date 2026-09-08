Франція готова допомогти Миколаєву підготувати житло для евакуйованих із Херсона

У Миколаєві шукають житло для можливих евакуйованих із Херсона. Фото: архів МикВісі

У Миколаєві перевірять комунальні та інші об’єкти, які можна буде використати для тимчасового розміщення жителів Херсона у разі їхньої евакуації. Представники посольства Франції в Україні вже поцікавилися, чи є в місті такі приміщення, яким потрібен ремонт або меблі.

Про це під час апаратної наради 7 вересня повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, пишуть «МикВісті».

За його словами, напередодні він спілкувався з представниками посольства Франції. Вони розповіли, що французька сторона працює над встановленням партнерства між Херсоном та одним із французьких міст. Під час цієї роботи французькі представники отримали інформацію про складну ситуацію в Херсоні напередодні опалювального сезону.

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— Вони спитали, чи є в нас якась потреба, чи є якісь гуртожитки, які потребують ремонту і можуть бути використані як тимчасове місце для перебування евакуйованих людей з Херсона в місті Миколаєві. Ми бачимо, що в Херсоні сьогодні постійно тривають атаки, відбувається знищення міста і «сафарі» на місцян. Просто беруть звичайних цивільних людей і вчаться атакувати їх дронами. Тому можемо передбачити, що частина цих людей поїде до найближчих міст, зокрема до Миколаєва,— розповів Олександр Сєнкевич.

Мер зазначив, що через постійні російські атаки частина жителів Херсона може бути змушена виїхати до найближчих міст, зокрема до Миколаєва. Тому місто має заздалегідь підготувати можливі місця для їхнього розміщення.

— Мова навіть не про те, щоб зробити там новий ремонт із розетками та туалетами. Головне, щоб люди могли там перебувати. Щоб не було панцерних ліжок і матраців на підлозі, а приміщення хоча б обладнали меблями, — пояснив Олександр Сєнкевич.

Французька сторона готова розглянути можливість фінансування базових ремонтів та закупівлі необхідних меблів для таких приміщень. Для цього Миколаїв має надати перелік об’єктів, які потенційно можна підготувати до зими.

Водночас перший віце-мер Віталій Луков зазначив, що вільних міських гуртожитків фактично не залишилося. Частину приміщень уже відремонтували та використовують для розміщення людей.

Після цього Олександр Сєнкевич доручив перевірити не лише міські, а й гуртожитки університетів, коледжів та професійно-технічних закладів. За його словами, інформацію також потрібно запросити в обласної влади.

— Ми повинні або сказати, що в нас немає таких об’єктів, або є об’єкти в університетах. Умовно кажучи, навіть йде мова про закупівлю базових меблів, — зазначив мер.

За його словами, часу на підготовку таких приміщень залишилося небагато — до початку опалювального сезону близько двох місяців.

— Ми повинні або сказати, що в нас немає таких об’єктів, або знайти приміщення в університетах, коледжах чи інших закладах. Навіть якщо вони не повністю облаштовані, треба зрозуміти, що можна зробити до зими, — сказав мер.

Мер доручив заступнику Анатолію Петрову спільно з відповідальними за комунальне майно та освіту опрацювати це питання і підготувати перелік можливих об’єктів.

Нагадаємо, на початку 2024 році у Миколаєві у Заводському районі ремонтували гуртожиток для вимушених переселенців. Роботи фінансувала Міжнародна організація міграції. Але конкертні суми не називали. Очікувалося, що у гуртожитку зможуть розмістити 200 людей.