Сєнкевич доручили якнайшвидше підготувати ділянки під модульні будинки для переселенців у Миколаєві

Модульні будинки, які були профінансовані данськими партнерами в Доманівці. Фото: МикВісті

У Миколаєві розпочнуть підготовку п’яти земельних ділянок на проспекті Богоявленському в Корабельному районі для розміщення модульних будинків та організації тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.

Відповідне розпорядження 10 вересня підписав міський голова Олександр Сєнкевич.

Згідно з документом, загальна орієнтовна площа п’яти ділянок становитиме 3250 квадратних метрів.

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Департамент міського господарства має провести необхідні заходи для формування земельних ділянок та підготувати документацію із землеустрою. Надалі землю планують оформити у постійне користування.

Під час формування ділянок департамент має врахувати їхнє подальше використання для встановлення модульних будинків і створення місця тимчасового проживання для ВПО.

Також до роботи мають залучити департамент архітектури та містобудування. Він має сприяти вирішенню питань, пов’язаних із розміщенням модульних будинків.

У розпорядженні зазначено, що ці заходи мають реалізувати «у найкоротші строки».

«Враховуючи соціальну значущість заходів щодо забезпечення внутрішньо переміщених осіб місцями тимчасового проживання, департаменту міського господарства Миколаївської міської ради забезпечити їх реалізацію у найкоротші строки з дотриманням вимог чинного законодавства», — йдеться у розпорядженні мера.

Раніше перший заступник директора Департаменту міського господарства Ігор Набатов зазначав, що документацію на земельні ділянки у Корабельному районі розробили і тепер подали на реєстрацію.

Що відомо про проєкт модульних будинків

Миколаївська міська рада ще 6 серпня дозволила департаменту міського господарства розробити проєкт землеустрою щодо відведення землі на проспекті Богоявленському для майбутнього розміщення модульних будинків.

Це рішення стало компромісом після того, як депутати не підтримали передачу земельної ділянки комунальному підприємству «Свій дім». Зрештою землю вирішили оформлювати через міський департамент.

Раніше для цього проєкту розглядали більшу ділянку — понад 3,5 гектара. Її планували використати для розміщення модульного містечка для ВПО, а в перспективі — як соціальне житло. Місто пропонувало ділянку міжнародним партнерам для реалізації проєкту.