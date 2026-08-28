У Департаменті ЖКГ поки не знають, скільки коштуватиме Миколаєву підведення комунікацій під модульні будинки

У Департаменті міського господарства ще не знають, скільки коштуватиме підведення комунікацій для модульних будинків. Ілюстративне фото з відкритих джерел

Документацію на земельні ділянки у Корабельному районі Миколаєва, де збираються збудувати модульні будинки для переселенців, розробили і тепер подали на реєстрацію. Після цього місто може почати проводити комунікації. Проте скільки коштів для цього потрібно, невідомо.

Про це йшлося сьогодні, 28 серпня, під час пресконференції про відновлення житла, пошкодженого внаслідок обстрілів у Миколаєві, пишуть «МикВісті».

Поки мова йде про п’ять модульних будинків у Корабельному районі. Площа кожного буде близько 90 квадратних метрів. Аналогічні будинки є вже в інших містах Миколаївщини.

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Миколаївська міськрада дала згоду, щоб документацію на земельну ділянку розробив Департамент міського господарства, а не КП «Свій дім». Перший заступник директора Департаменту міського господарства Ігор Набатов повідомив, що документи вже подали на реєстрацію.

— Ми вже замовили відповідну землевпорядну документацію. Вона фактично вже розроблена нашим комунальним підприємством, яке займається подібними питаннями, і вже направлена на реєстрацію до реєстраторів Державного земельного кадастру, — зазначив Ігор Набатов.

Коли буде готова земельна документація, департамент зможе розпочати підводити до них комунікації.

Начальниця Управління ДАБК Олена Туова і перший заступник директора департаменту міського господарства Ігор Набатов. Фото: МикВісті

За словами Ігоря Набатова, встановити модульні будинки мають у цьому році, оскільки є дедлайни від міжнародних донорів. Проте, якщо встигатимуть встановити п'ять, то департамент може звернутися до міськради для виділення землі і під інші модульні споруди. Попередньо, мова йде про 20-25 будинків.

— Це поки що під питанням. Є чітке розуміння саме по п'яти модульних будинках, — сказав перший заступник директора департаменту міського господарства.

Разом з тим, Ігор Набатов підтвердив, що місто має провести комунікації до модульних будинків — водопостачання і електрику. Водовідведення поки під питанням.

— Питання пов'язане з тим, що на тій місцевості, можливо, не факт, що є можливість підключити водовідведення, тому розглядається питання встановлення септиків. Оскільки це приватний будинок, фактично, — повідомив перший заступник директора Департаменту міського господарства.

Проєкти з донорами щодо соціального та доступного житла у Миколаєві. Слайд з презентації ДМГ

Ігор Набатов зазначив, що вже є технічні умови на будинки і тепер чекають відповіді КП «Миколаїввводоканал» щодо проведення водопостачання.

— На цьому тижні ми отримали від наших партнерів, які безпосередньо надають нам ці житлові будиночки, технічні характеристики по них. В межах отриманої інформації ми направили зараз в першу чергу на Миколаївводоканал, тому що все ж таки на наше комунальне нам трохи простіше, щоб зрозуміти, яка буде вартість цих питань. При цьому ми плануємо залучати безпосередньо наші комунальні підприємства для будівництва тієї чи іншої мережі, — повідомив Ігор Набатов.

За його словами, комунікації зроблять не тільки для модульних будинків.

— І, до речі, ми кажемо не про те, щоб будувати (комунікації — прим.) виключно під ці будинки, а будувати під цей мікрорайон. Як зараз п'ять будинків, якщо все вийде, то буде це 20 чи 25 будинків. А в будь-якому разі там є ще інші земельні ділянки, які на сьогоднішній день вже сформовані, людям передані, і ми повинні забезпечити людей можливістю підключення цих мереж, — сказав Ігор Набатов.

На питання «МикВісті», скільки коштуватиме місту проведення комунікацій, поки суму не назвали.

— На зараз розуміння вартості немає, тому що отримали вихідні дані, направили документи до водоканалу, чекаємо відповіді. Але в будь-якому разі ідея реалізації силами комунальних підприємств, — зазначив перший заступник директора департаменту ЖКГ.

Проєкт модульних будинків по проспекту Богоявленському

На земельній комісії міськради у червні розглядали питання виділення землі. Мова йшла про розміщення модульного містечка для ВПО, а потім як соціальне житло. Ділянка мала орієнтовну площею орієнтовною площею понад 35 594 квадратних метрів (3,5 гектара) у Корабельному районі за торговельним центром «Мій Дім» у районі «Таврії», поблизу вулиці Козацької. Цю ділянку місто запропонувало міжнародним партнерам для реалізації проєкту — данською організацією GAU Fonden.

КП «Свій Дім» планували надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою, щоб у подальшому передати цю землю підприємству в постійне користування. Комунікацію з партнерами, які планують встановлювати будинки, координує заступник міського голови Миколаєва Сергій Коренєв.

Проте на сесії 30 червня Миколаївська міська рада не підтримала цей проєкт рішення. Після цього мер сказав, що його розглянуть на наступній сесії.

Далі опублікований аналогічний проєкт рішення, проте ділянка вже менша майже у 10 разів: з 35 594 квадратних метрів до 3250 квадратних метрів.

На земельній комісії 23 липня стали відомі нові подробиці проєкту. Для отримання від донорів п'яти модульних будинків для переселенців, які планують встановити на проспекті Богоявленському у Миколаєві, місто має виготовити земельну документацію, проєкти проведення комунікації та власне провести водогін, каналізацію та електромережі. Це мають фінансувати за рахунок бюджету. На це поки коштів немає.

На засіданні 31 липня міськрада вдруге не дала погодження для виділення землі під модульні будинки на пр. Богоявленському. Тоді запропонували погодити розробку документації не КП КП «Свій дім», а Департаменту міського господарства. На це дали згоду депутати на сесії 6 серпня.