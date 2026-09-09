90% переселенців у Миколаєві — з Херсону

Центр Миколаєві вночі. Фото: МикВісті, Сергій Овчаришин

За рік кількість внутрішньо переміщених осіб у Миколаєві зросла приблизно на 2,5 тисячі людей. Водночас майже 90% переселенців, які зараз реєструються у місті, прибувають із Херсона.

Про це стало відомо під час апаратної наради Миколаївської міської ради, пишуть «МикВісті».

Заступниця директора департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради Надія Скопенко повідомила, що загальна кількість внутрішньо переміщених осіб, зареєстрованих у Миколаєві, становить 51 958 людей. За останній місяць у місті зареєстрували 1 330, а 793 людини зняли з обліку.

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— З початку року 7 550 зареєстровано, знято 5 582. Здебільшого зараз реєструються з Херсона. Майже 90%, ми аналізували, — Херсон», — сказала Надія Скопенко. — У нас за рік зросла кількість ВПО на 2 500 людей. Можна так сказати, правильно? У сухому залишку», — підсумував мер.

Також під час наради повідомили про зміни кількості зареєстрованих мешканців Миколаєва.

Станом на 1 січня 2026 року в Миколаєві було зареєстровано 391 368 мешканців. Станом на 1 вересня — 388 766 людей. Таким чином, кількість зареєстрованих мешканців міста за вісім місяців зменшилася на 2 602 людини, або приблизно на 0,7%.

Нагадаємо, що Миколаєві перевірять комунальні та інші об’єкти, які можна буде використати для тимчасового розміщення жителів Херсона у разі їхньої евакуації. Представники посольства Франції в Україні вже поцікавилися, чи є в місті такі приміщення, яким потрібен ремонт або меблі.

Раніше повідомлялось, що військові та їхні родини стикаються з відмовами під час пошуку житла в оренду. Один із таких випадків стався у Миколаєві. Про ситуацію редакції «МикВісті» розповіла дружина військовослужбовця Олена.