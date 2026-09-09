Дружина військового розповіла про складнощі з орендою житла у Миколаєві

Будинки у Миколаєві. Ілюстративне фото: «МикВісті»

Військові та їхні родини стикаються з відмовами під час пошуку житла в оренду. Один із таких випадків стався у Миколаєві.

Про ситуацію редакції «МикВісті» розповіла дружина військовослужбовця Олена.

За її словами, зараз родина шукає житло у Миколаєві. Під час пошуку вони знайшли квартиру, яку хотіли орендувати, однак після того, як жінка повідомила, що її чоловік військовий — подружжя отримало відмову.

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«Так склалося, що нам потрібно знімати житло саме в Миколаєві. І ось як люди вдячні за те, що зараз вони відносно в безпеці, без окупації ворогом і можуть жити відносно нормальне життя», — зазначила жінка, коментуючи відмову орендодавця.

Вона розповіла, що її чоловік — військовослужбовець із понад десятирічним досвідом служби. У 2022 році через повномасштабну війну він втратив власне житло в Маріуполі. Зараз військовий служить на Харківщині, а до цього, за словами дружини, захищав зокрема й Миколаївщину.

«Він боронив нашу країну в усіх куточках. Був на Курщині та багато де. Отримував поранення», — додала Олена, назвавши таке ставлення до військових несправедливим

Варто зазначити, що частина орендодавців відмовляються здавати квартири військовим, свідчать дані дослідження Olx Нерухомість за 2025 рік.

Попри суспільну повагу до військових, 23% військовослужбовців повідомили про відмови в оренді. Найпоширеніші причини: очікування, що військовий проживатиме недовго (37%), побоювання щодо безпеки житла (32%), а також страх пошкодження майна та сумніви щодо платоспроможності.

Нагадаємо, Миколаїв увійшов до переліку прифронтових міст, де орендувати житло наразі вигідніше, ніж купувати його за державною програмою «єОселя».