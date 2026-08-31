«Невідомо, що всередині», — ДАБК про те, чому багатоповерхівка на 9-й Слобідській досі не введена в експлуатацію

ЖК «Dream Central» у Миколаєві, січень 2022 року. Фото: Дім.ріа

Житловий комплекс «Dream Central» на проспекті Центральному, 293 у Миколаєві, досі офіційно не введений в експлуатацію. Управління державного архітектурно-будівельного контролю (ДАБК) наразі не знає, на якому етапі перебуває процес та з яких причин він затягується.

Про це під час брифінгу повідомила начальниця управління ДАБК Миколаївської міської ради Олена Туова, пишуть «МикВісті».

За її словами, забудовник досі не подавав документи на введення цього об'єкта в експлуатацію до міського управління. При цьому, згідно даних в реєстрі зміни у документації забудовник подавав до Державної інспекції архітектури та містобудування.

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— Проспект Центральний, 293 на експлуатацію до нас не заходив. Як я бачу з реєстру, він, напевно, буде іти до ДІАМу, тому що зміни вони подавали саме до ДІАМу. Але зміни вони можуть подати їм, а вестись через ДАБК, тобто цікава наразі система. Один реєструє, другий приймає, — сказала Олена Туова.

Вона також наголосила, що міський ДАБК не може оцінити готовність будинку, оскільки інспектори не перевіряли об'єкт.

— Я не можу сказати, які питання до об'єкту, тому що вони жодного разу до нас не заходили. Ні я, ні інспектор не бачили будинок, — додала очільниця управління.

Водночас у Туової є питання щодо передбаченої проєктом парковки. За її словами, паркомісця мали бути облаштовані біля торговельного центру «Південний Буг», а забудовник повинен мати відповідний договір.

— В мене питання по парковці. За проєктом там парковка передбачалась біля «Південного Бугу», в них повинен бути договір, але наразі я не бачила документи щодо договору, — пояснила вона.

Посадовиця додала, що будинок дійсно ззовні виглядає готовим, однак без відповідної перевірки неможливо сказати, чи завершені всі роботи всередині. Зокрема, мають бути перевірені інженерні комунікації та ліфти.

— Будинок ззовні начебто готовий, що в середині, невідомо. Потрібно комунікації, ліфти перевірити, — сказала посадовиця.

Водночас на сайтах з продажу нерухомості будинок також фактично не фігурує як об'єкт, у якому тривають активні роботи чи продаж квартир. Зокрема, за даними сервісу ЛУН, будівельні роботи на об'єкті не ведуться ще з 2022 року, а інформація про продаж квартир у будинку наразі відсутня.

Скриншот з сайту ЛУН

Нагадаємо, за перше півріччя 2025 року у Миколаєві ввели в експлуатацію 2 багатоповерхівки та ще 5 об’єктів будівництва.