У Миколаєві ввели в експлуатацію 7 нових будівель, серед них — 2 багатоповерхівки
-
- Аліна Квітко
-
•
-
10:44, 11 липня, 2025
-
У Миколаєві за пів року ввели в експлуатацію 2 багатоповерхівки та ще 5 об’єктів будівництва.
Про це повідомили в Миколаївській міській раді.
До переліку увійшли два нові багатоповерхові житлові будинки, а також кілька інфраструктурних об’єктів.
У міськраді зазначають, що така динаміка свідчить про пожвавлення будівельної сфери, відновлення міста та створення нових житлових просторів для миколаївців.
Об’єкти класу СС2 приймаються в експлуатацію на підставі акта готовності з обов’язковою видачею сертифіката. Він засвідчує, що будівництво завершене, всі норми дотримані, будівлі безпечні для людей і можуть повноцінно використовуватись.
Нагадаємо, що депутати Миколаївської міської ради підтримали питання будівництва дитячого садка та багатоповерхового будинку у мікрорайоні Північний. Департамент ЖКГ може перейти до виготовлення проєктної документації.
Останні новини про: будівництво