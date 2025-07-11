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У Миколаєві ввели в експлуатацію 7 нових будівель, серед них — 2 багатоповерхівки

У Миколаєві ввели в експлуатацію 7 нових об’єктів будівництва. Фото: міськрадаУ Миколаєві ввели в експлуатацію 7 нових об’єктів будівництва. Фото: міськрада

У Миколаєві за пів року ввели в експлуатацію 2 багатоповерхівки та ще 5 об’єктів будівництва.

Про це повідомили в Миколаївській міській раді. 

До переліку увійшли два нові багатоповерхові житлові будинки, а також кілька інфраструктурних об’єктів.

У міськраді зазначають, що така динаміка свідчить про пожвавлення будівельної сфери, відновлення міста та створення нових житлових просторів для миколаївців.

Об’єкти класу СС2 приймаються в експлуатацію на підставі акта готовності з обов’язковою видачею сертифіката. Він засвідчує, що будівництво завершене, всі норми дотримані, будівлі безпечні для людей і можуть повноцінно використовуватись.

Нагадаємо, що депутати Миколаївської міської ради підтримали питання будівництва дитячого садка та багатоповерхового будинку у мікрорайоні Північний. Департамент ЖКГ може перейти до виготовлення проєктної документації.

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