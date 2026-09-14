У департаменті ЖКГ розповіли, чому у Миколаєві не могли покарати порушників на гучних мотоциклах

У ДЖКГ розповіли, чому не могли покарати за перевищення шуму в Миколаєві. Фото: 20 хвилин

Незважаючи на рішення міськради Миколаєва про заборону руху транспорту, який створює надмірний шум, порушників притягнути до відповідальності не могли. З новими Правилами благоустрою буде можливість накладати штрафи як представникам мерії, так і поліції.

Про це розповів перший заступник директора Департаменту міського господарства (колишній ДЖКГ — прим.) Ігор Набатов в ефірі програми «Діалог» на телеканалі «МАРТ».

Ігор Набатов зауважив, що питання з мотоциклістами, мопедистами та автомобілями без глушників було проблемним ще до війни.

— Питання було проблемним до війни, а під час війни, особливо в контексті звуків «Шахедів», є ще більш актуальним, — сказав він.

Попри рішення сесії Миколаївської міськради, яке ухвалили ще у 2022 році, фактично покарати за перевищення рівня шуму не могли.

— У нас є цікаве рішення сесії міської ради, яким затверджено заборону щодо таких речей. Але, на жаль, ця заборона не була підкріплена санкцією. Тобто просто є факт заборони. Якщо хтось це порушує, то що порушується? Порушується рішення сесії міської ради. Тобто не було підведено під якийсь документ. І зараз ми інтегруємо цю заборону в Правила благоустрою, щоб у випадку, якщо є факт такого порушення, була б можливість притягнути до відповідальності саме за порушення Правил благоустрою за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення: мають право притягати до відповідальності як органи місцевого самоврядування, посадові особи, так і працівники Національної поліції, — зазначив Ігор Набатов.

Тобто санкцію про адміністративне стягнення за перевищення рівня шуму збираються закріпити у Правилах благоустрою. З патрульною поліцією пропонують обговорити питання закупівлі шумомірів за рахунок місцевого бюджету.

— За нашим задумом, ми повинні скомунікувати з патрульною поліцією, коли у нас з'явиться така вже матеріальна норма в Правилах благоустрою для того, щоб обговорити питання закупівлі за рахунок коштів місцевого бюджету шумомірів, які б могли використовуватися патрульною поліцією, особливо в нічний час, починаючи з 10-ї години вечора, як мінімум. І у випадку, якщо є факт порушення, то притягати до відповідальності таких водіїв. Тобто це така дуже суттєва, цікава новація, яку ми закладаємо теж в Правил благоустрою, — сказав Ігор Набатов.

Перевищення рівня шуму без покарання

Протягом останніх років містяни неодноразово скаржилися на автомобілі та мотоцикли з гучними вихлопними системами, особливо у вечірній та нічний час. Під час повітряних тривог такі звуки нерідко плутають із польотом російських безпілотників, що викликає додатковий стрес у жителів.

Ще у 2022 році Миколаївська міська рада ухвалила рішення про додаткові обмеження на час воєнного стану. Зокрема, депутати заборонили використання транспорту, який створює надмірний рівень шуму, а також запуск феєрверків.

Втім, як тоді пояснював начальник управління патрульної поліції Миколаївської області (нині — заступник начальника обласного управління Нацполіції) Віталій Даніла, у правоохоронців не було законних підстав штрафувати водіїв автомобілів чи мотоциклів із переробленими або відсутніми глушниками.

Раніше проблему коментував і міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. Він заявив, що спортивні мотоцикли призначені для треків, а не для міських вулиць, та закликав водіїв не турбувати мешканців, особливо вночі.

Також мер зазначав, що міська влада неодноразово зверталася до поліції, однак правоохоронці не можуть переслідувати таких мотоциклістів, адже це може створити небезпеку для інших учасників дорожнього руху.

У червні 2026 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15358, який передбачає окрему відповідальність за надмірний шум від транспорту. Водіїв автомобілів і мотоциклів із надто гучними вихлопними системами хочуть почати штрафувати.

Крім того, у липні 2026 року в Управлінні патрульної поліція Миколаївської області заявили, що чинне законодавство не дає достатніх механізмів для ефективної боротьби з водіями автомобілів і мотоциклів із надто гучними вихлопними системами. Попри наявність штрафів, проблему повністю вирішити поки неможливо.