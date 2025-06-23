Сєнкевич відповів на скарги миколаївців щодо звуку мотоциклів у нічний час: «Засуджую цих гонщиків»

Мотоцикліст на вулицях Миколаєва, архівне фото «МикВісті»

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич прокоментував ситуацію з шумом мотоциклів, який заважає містянам у нічний час. Він сказав, що засуджує таку поведінку водіїв.

Про це він сказав у коментарі кореспонденту «МикВісті».

— Я можу сказати, що спортивні мотоцикли створені для треку, а не для того, щоб ганяти по Миколаєву. Тому я засуджую цих гонщиків і пропоную їм їхати за місто, кататися на трек або купляти собі інші міські мотоцикли, які не створюють такого шуму і такої небезпеки, — сказав міський голова.

Він також додав, що міська рада вже зверталась до поліції з приводу цієї проблеми, однак правоохоронці не можуть наздогнати водіїв мотоциклів, що заважають містянам у нічний час.

Реклама

— Ми вже багато разів зверталися до поліції і до самих мотоциклістів з приводу того, щоб вони не лякали місцевих жителів і особливо вночі не ганяли по вулицях міста. На жаль, поліція не може наздоганяти цих мотоциклістів, бо це справді може закінчуватися трагедією, скажімо так, — сказав Олександр Сєнкевич.

Мер також уточнив, що мотоцикл, який він нещодавно придбав, пересувається міськими дорогами без шуму.

— По-перше, треба сказати, що в мене міський мотоцикл, це не спортивний мотоцикл, який створює шум і лякає місцевих жителів, створюючи їм враження, що наче на нас летять «Шахеди», — додав міський голова.

Нагадаємо, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич придбав собі мотоцикл Indian Scout Bobber. Ним міський голова іноді приїжджає на роботу до міської ради.

Цей мотоцикл міський голова придбав у травні 2025 року за 223,8 тисячі гривень. У коментарі «МикВісті» Олександр Сєнкевич пояснив, що це вживаний мотоцикл, який він придбав з-за кордону.

Нагадаємо, миколаївець поскаржився на шум від мотоциклів уночі. До редакції «МикВісті» звернувся пенсіонер Олексій Кончур, який мешкає у мікрорайоні Ліски.

Майже два роки тому Миколаївська міська рада ухвалила рішення щодо введення додаткових обмежень на час воєнного стану. Зокрема, заборонили запускати феєрверки та їздити на транспортних засобах, що створюють надмірний рівень шуму.

Тодішній начальник управління патрульної поліції, а зараз заступник начальника Головного управління Нацполіції в Миколаївській області Віталій Даніла тоді заявляв депутатам міськради, що у правоохоронців немає законних підстав забороняти людям їздити на транспортних засобах без глушників або з переробленими глушниками.