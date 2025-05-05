Пенсіонер скаржиться на нічні гучні перегони мотоциклів у Миколаєві

Мотоциклісти створюють шум та заважають жителям Миколаєва, ілюстраційне фото

Миколаївець поскаржився на шум від мотоциклів уночі. До редакції «МикВісті» звернувся пенсіонер Олексій Кончур, який мешкає у мікрорайоні Ліски.

За його словами, кожного вечора він страждає від шуму мотоциклів, які влаштовують перегони по мікрорайону.

— О восьмій годині вечора — як по розкладу. Починають кошмарити населення. Я лежав у госпіталі — і разом з іншими хворими доводилось слухати цей нестерпний шум, — розповідає чоловік.

Олексій Кончур зазначає, що байкери збираються групами та їздять по вулицях міста, створюючи гучний шум. Гуркіт двигунів особливо чути на вулиці поблизу спортшколи «Надія», а також на шляху до мікрорайону Намив.

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Чоловік неодноразово звертався до патрульної поліції, однак, за його словами, жодного результату це не дало.

Особливо тривожним чоловік вважає те, що звуки, які лунають над містом у темну пору доби, можуть бути травматичними для людей, які живуть у постійному напруженні через війну чи перебувають у стресовому стані. Сам Олексій проводить багато часу вдома й порівнює звук мотоциклів із роботою ворожих дронів.

— Це мало того, що гучно, але ще й звучить, як «Шахед». Люди лякаються. У наш час такі розваги взагалі недоречні в місті, — каже він.

Нагадаємо, майже два роки тому Миколаївська міська рада ухвалила рішення щодо введення додаткових обмежень на час воєнного стану. Зокрема, заборонили запускати феєрверки та їздити на транспортних засобах, що створюють надмірний рівень шуму.

Тодішній начальник управління патрульної поліції, а зараз заступник начальника Головного управління Нацполіції в Миколаївській області Віталій Даніла тоді заявляв депутатам міськради, що у правоохоронців немає законних підстав забороняти людям їздити на транспортних засобах без глушників або з переробленими глушниками.