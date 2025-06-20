Мер Миколаєва Сєнкевич купив мотоцикл і їздить на ньому на роботу

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич приїхав на роботу до міської ради на своєму мотоциклі, червень 2025 року, фото «МикВісті»

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич придбав собі мотоцикл Indian Scout Bobber. Ним міський голова іноді приїжджає на роботу до міської ради.

Про це він розповів у коментарі кореспонденту «МикВісті».

Мер придбав мотоцикл Indian Scout Bobber 2021 року випуску у травні 2025 року за 223,8 тисячі гривень, свідчать дані оновленої декларації міського голови, що опублікована у Єдиному державному реєстрі. У коментарі «МикВісті» Олександр Сєнкевич пояснив, що це вживаний мотоцикл, який він придбав з-за кордону.

— Я вже їжджу на ньому. Періодично я використовую його для того, щоб переміщатися по місту. Навіть іноді приїжджаю на роботу, — сказав Олександр Сєнкевич.

Нам вдалося зняти момент, як міський голова рано вранці дістається роботи на своєму нещодавно придбаному мотоциклі. Олександр Сєнкевич під'їхав до міської ради та декілька хвилин чекав, поки відчиняться ворота, щоб заїхати на парковку у внутрішньому дворі будівлі міськради.

Мер також прокоментував ситуацію з шумом мотоциклів, який заважає містянам у нічний час. Він сказав, що засуджує таку поведінку водіїв і уточнив, що його мотоцикл пересувається міськими дорогами без шуму.

— По-перше, треба сказати, що в мене міський мотоцикл, це не спортивний мотоцикл, який створює шум і лякає місцевих жителів, створюючи їм враження, що наче на нас летять «Шахеди». Я можу сказати, що спортивні мотоцикли створені для треку, а не для того, щоб ганяти по Миколаєву. Тому я засуджую цих гонщиків і пропоную їм їхати за місто, кататися на трек або купляти собі інші міські мотоцикли, які не створюють такого шуму і такої небезпеки, — сказав міський голова.

Він також додав, що міська рада вже зверталась до поліції з приводу цієї проблеми, однак правоохоронці не можуть наздогнати водіїв мотоциклів, що заважають містянам у нічний час.

— Ми вже багато разів зверталися до поліції і до самих мотоциклістів з приводу того, щоб вони не лякали місцевих жителів і особливо вночі не ганяли по вулицях міста. На жаль, поліція не може наздоганяти цих мотоциклістів, бо це справді може закінчуватися трагедією, скажімо так, — сказав Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, миколаївець поскаржився на шум від мотоциклів уночі. До редакції «МикВісті» звернувся пенсіонер Олексій Кончур, який мешкає у мікрорайоні Ліски.

Майже два роки тому Миколаївська міська рада ухвалила рішення щодо введення додаткових обмежень на час воєнного стану. Зокрема, заборонили запускати феєрверки та їздити на транспортних засобах, що створюють надмірний рівень шуму.

Тодішній начальник управління патрульної поліції, а зараз заступник начальника Головного управління Нацполіції в Миколаївській області Віталій Даніла тоді заявляв депутатам міськради, що у правоохоронців немає законних підстав забороняти людям їздити на транспортних засобах без глушників або з переробленими глушниками.